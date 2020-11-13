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Saadet Partisi'nin kanalını TV5'in konuğu: Canan Kaftancıoğlu

Saadet Partisi'nin kanalını TV5'in konuğu: Canan Kaftancıoğlu

Saadet Partisi ile CHP arasındaki ittifaka tabanın ısındırılması için Canan Kaftancıoğlu TV5 canlı yayınına konuk oluyor.