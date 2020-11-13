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    Saadet Partisi'nin kanalını TV5'in konuğu: Canan Kaftancıoğlu

    Saadet Partisi'nin kanalını TV5'in konuğu: Canan Kaftancıoğlu

    Saadet Partisi ile CHP arasındaki ittifaka tabanın ısındırılması için Canan Kaftancıoğlu TV5 canlı yayınına konuk oluyor.
    • Haber Merkezi
    • 13.11.2020 - 16:45
    • Güncelleme : 13.11.2020 - 22:17
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu arasında seçimler öncesi yeni ittifak hesapları yapıldı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı birleşen ittifak içerisinde yer alan Saadet Partisi, tabanını CHP'ye ısındırmak için de çalışmalara başladı.

    CHP GÜZELLEMESİ YAPACAK

    Bu kapsamda; Saadet Partisi'nin kanalı olarak bilinen TV5, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu canlı yayına çıkarma kararı alındı.

    PROGRAM GEÇ SAATE ALINDI

    Saatler 22.00'ı gösterirken Canan Kaftancıoğlu TV5'te Mehmet Ali Kaylaycı'nın konuğu olacak.

    Saadet Partisi nin kanalını TV5 in konuğu: Canan Kaftancıoğlu #1

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