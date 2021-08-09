9 Ağustos 2021 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

TV yayın akışları anbean takip ediliyor. Takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki 9 Ağustos 2021 Pazartesi televizyonda ne var?

Gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında TV yayın akışları yer alıyor.

Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, bu yayın akışlarına göz gezdiriyor. Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.

9 Ağustos 2021 Pazartesi akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte, 9 Ağustos 2021 Pazartesi TV yayın akışı...

9 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Bir Zamanlar Çukurova

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Yok Artık 1

16:00 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kalp Yarası

00:20 Baş Belası

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Güneşin Kızları

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Küçük Ağa

16:00 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Aşkın Tarifi

00:15 Ece Üner ile Susma

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Medcezir

09:15 Yüksek Sosyete

10:30 Erkenci Kuş

13:30 Aramızda Kalsın

16:45 Star Market

18:45 Star Haber

20:00 Bayi Toplantısı

22:30 Bayi Toplantısı

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

11:00 Şef Akademi Doğada

13:45 Aşk Mantık İntikam

16:30 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Hayır Oluversin Gari

02:30 Fulya ile Umudun Olsun

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:55 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

07:05 Kalk Gidelim

10:50 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

12:30 Gönül Dağı (Altyazılı)

15:40 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Mahrem (Altyazılı)

23:15 Seneye Bu Zamanlar

00:55 Dünya Hali (Altyazılı)

02:00 3'Te 3

03:35 Masumlar Apartmanı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:30 Bu Sabah

11:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

15:00 Didem Arslan’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Dondurucu

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 MasterChef Türkiye

13:30 Paylaş Benimle

15:00 Paylaş Benimle

17:15 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Paylaş Benimle

KANAL 7 YAYIN AKIŞI

06:30 Kanal 7'de Sabah

07:45 Mezar Arasında

09:20 Seren Aslan’la Her Gün

10:50 Nermin'in Enfes Mutfağı

12:30 Elimi Bırakma

14:30 Mutfağım Şahane

15:30 Can Yoldaşım

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Baş Tacım

21:30 Diriliş Ertuğrul

00:20 Gelinin Binbaşıya Ağıdı

02:00 Sev Yeter