9 Ağustos'un reyting sonuçları

9 Ağustos tarihinde ekranlara gelen yapımların reyting sonuçları belli oldu.

Televizyon dizileri ve programları arasındaki reyting mücadelesi her hafta büyük bir heyecanla devam ediyor.

9 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Masterchef yeniden ilk sırada

Total'de 1.sırada TV8’de izleyiciyle buluşan “Masterchef Türkiye”, 2. sırada Fox TV’de ekrana gelen “Senden Daha Güzel”, 3.sırada “Fox Ana Haber” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Masterchef Türkiye”, 2.sırada “Senden Daha Güzel” 3. sırada “Masterchef Türkiye”nin özeti yer aldı.