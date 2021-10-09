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    9 Ekim 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyonda yayınlanan program, dizi ve filmler anbean takip ediliyor. ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusunun cevabı merak ediliyor. İşte 9 Ekim 2021 Cumartesi TV yayın akışı…
    • Haber Merkezi
    • 09.10.2021 - 08:38
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    9 Ekim 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konularının başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, 9 Ekim 2021 Cumartesi akşamı televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

    Cumartesi gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında ''Bugün televizyonda ne var?'' sorusunun cevabını arıyor.

    9 Ekim 2021 Cumartesi günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 9 Ekim 2021 Cumartesi TV yayın akışı...

    9 EKİM 2021 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:30 ATV’de Hafta Sonu
    10:00 Kardeşlerim
    13:30 Beyaz Saray Düştü
    16:00 Kuruluş Osman
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Kardeşlerim
    00:20 Dünya: Yeni Bir Başlangıç

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem
    08:30 Konuştukça
    09:45 Magazin D Cumartesi
    13:00 Arda’nın Mutfağı
    14:00 Sadakatsiz
    16:15 Yargı
    18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Şarkılar Bizi Söyler
    00:15 Çok Güzel Hareketler 2

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    06:45 Medcezir
    09:30 Çizgi Film Kuşağı
    10:00 Burcu ile Hafta Sonu
    12:00 Bir Demet Tiyatro
    13:45 Ada Masalı
    17:00 Kiralık Aşk
    18:45 Star Haber
    20:00 Yol Arkadaşım 2
    22:30 Yol Arkadaşım 2

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
    11:15 Yalancılar ve Mumları
    13:30 Evlilik Hakkında Her Şey
    16:30 Kanunsuz Topraklar
    19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Son Yaz
    00:15 Yalancılar ve Mumları

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:15 Muhteşem Kraliçe
    07:50 Yeşil Deniz
    10:45 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
    13:45 Türk Sineması "Bizim Köyün Şarkısı"
    15:55 Teşkilat (Altyazılı)
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)
    00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi (Canlı)
    01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
    01:45 Teşkilat (Altyazılı)

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Yeni Gelin
    10:00 Cumartesi Sürprizi
    13:00 Bir Şansım Olsa
    14:30 Feryat
    16:30 Tarzan Rıfkı
    18:45 Hafta Sonu Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show
    23:30 Yalancı

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    08:30 Çook Yaşa
    09:45 Hayalimdeki Değişim
    10:30 Süper 1 Takım
    10:45 MasterChef Türkiye
    15:15 Kırmızı Oda
    18:30 Yerli Sinema
    20:00 O Ses Türkiye
    00:15 Paylaş Benimle

    9 Ekim 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? #1

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