9 Eylül 2023 Cumartesi TV yayın akışı: Günün yapımları... 9 Eylül 2023 Cumartesi televizyonda neler, hangi diziler, filmler var? İşte kanalların saatlere göre yayın akışları...

ensonhaber.com

İzleyicileri renkli bir hafta sonu bekliyor.

Diziler, yarışmalar, gündüz programları, filmler, ana haber bültenleri ve reality programları, birçok kanalda yayında olacak.

Cumartesi akşamı Güldür Güldür Show, Ya Çok Seversen, Ruhun Duymaz, Gönül Dağı, Yasak Krallık, Kardeşlerim ve MasterChef Türkiye All Star programları ekrana gelecek.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 9 Eylül 2023 TV yayın akışı...

ATV yayın akışı

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Ateş Kuşları

12:00 Akıncı

13:55 Safir

17:15 Kim Milyoner Olmak İster?

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

Kanal D yayın akışı

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Ebru Ener İle Yeni Gibi

14:00 Ya Çok Seversen

16:00 Dilek Taşı

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Ya Çok Seversen

Star TV yayın akışı

08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09:00 Kiralık Aşk

11:00 Hayat Öpücüğü (Yerli Sinema)

13:30 Yüksek Sosyete

15:45 En Güzel Bölüm

16:00 Yalı Çapkını

19:00 Star Haber

20:00 Yasak Krallık (Yabancı Sinema)

22:15 Ercan Saatçi İle Çok Akustik

Fox TV yayın akışı

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Ekonomi Arası

10:05 Ruhun Duymaz

13:00 Adım Farah

16:00 Ruhun Duymaz

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Ruhun Duymaz

TRT 1 yayın akışı

08:10 Beni Böyle Sev

10:30 Hayallerinin Peşinde

11:50 Benim Güzel Ailem

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

23:50 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:05 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

Show TV yayın akışı

08:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Tarkan Altın Madalyon (Yerli Sinema)

14:30 Arım Balım Peteğim (Yerli Sinema)

16:15 Nereye Bakıyor Bu Adamlar?(Yerli Sinema)

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Öldürme Arzusu (Yabancı Sinema)

TV8 yayın akışı

08:45 Süper Bir Takım

09:30 Ali Yeşilırmak ve Dostları

10:30 MasterChef Türkiye All Star

13:00 Gazete Magazin

16:15 O Ses Türkiye/Kolaj

20:00 MasterChef Türkiye All Star