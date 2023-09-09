9 Eylül 2023 Cumartesi TV yayın akışı: Günün yapımları...

İzleyicileri renkli bir hafta sonu bekliyor.
Diziler, yarışmalar, gündüz programları, filmler, ana haber bültenleri ve reality programları, birçok kanalda yayında olacak.
Cumartesi akşamı Güldür Güldür Show, Ya Çok Seversen, Ruhun Duymaz, Gönül Dağı, Yasak Krallık, Kardeşlerim ve MasterChef Türkiye All Star programları ekrana gelecek.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 9 Eylül 2023 TV yayın akışı...
ATV yayın akışı
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Ateş Kuşları
12:00 Akıncı
13:55 Safir
17:15 Kim Milyoner Olmak İster?
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
Kanal D yayın akışı
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Ebru Ener İle Yeni Gibi
14:00 Ya Çok Seversen
16:00 Dilek Taşı
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Ya Çok Seversen
Star TV yayın akışı
08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:00 Kiralık Aşk
11:00 Hayat Öpücüğü (Yerli Sinema)
13:30 Yüksek Sosyete
15:45 En Güzel Bölüm
16:00 Yalı Çapkını
19:00 Star Haber
20:00 Yasak Krallık (Yabancı Sinema)
22:15 Ercan Saatçi İle Çok Akustik
Fox TV yayın akışı
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Ekonomi Arası
10:05 Ruhun Duymaz
13:00 Adım Farah
16:00 Ruhun Duymaz
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Ruhun Duymaz
TRT 1 yayın akışı
08:10 Beni Böyle Sev
10:30 Hayallerinin Peşinde
11:50 Benim Güzel Ailem
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
23:50 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:05 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
Show TV yayın akışı
08:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Tarkan Altın Madalyon (Yerli Sinema)
14:30 Arım Balım Peteğim (Yerli Sinema)
16:15 Nereye Bakıyor Bu Adamlar?(Yerli Sinema)
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Öldürme Arzusu (Yabancı Sinema)
TV8 yayın akışı
08:45 Süper Bir Takım
09:30 Ali Yeşilırmak ve Dostları
10:30 MasterChef Türkiye All Star
13:00 Gazete Magazin
16:15 O Ses Türkiye/Kolaj
20:00 MasterChef Türkiye All Star