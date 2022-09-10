9 Eylül Cuma reyting sonuçları belli oldu! İşte dünün en çok izlenenleri..

9 Eylül Cuma reyting sonuçları belli oldu! İşte dünün en çok izlenenleri..

Reyting sonuçlarına göre 9 Eylül 2022'de televizyonda yayınlanan programların AB ve total reyting sıralamaları belli oldu..

Televizyonda dün ekrana gelen programların reyting sonuçları sosyal medyada merak konusu oldu.Dün yayınlanan dizi, film ve diğer programlardan hangilerinin en çok izlendiği merak uyandırdı.

Medya haberlerini yakından araştıranlar 9 Eylül Cumra reyting sonuçlarını öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.

Peki, dün en çok hangi dizi ve program izlendi? İşte 9 Eylül 2022 reyting sonuçları..

TOTAL'DE İLK 10 PROGRAM

AB'DE İLK 10 PROGRAM

ABC'DE İLK 10 PROGRAM