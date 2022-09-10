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- 9 Eylül Cuma reyting sonuçları belli oldu! İşte dünün en çok izlenenleri..
9 Eylül Cuma reyting sonuçları belli oldu! İşte dünün en çok izlenenleri..
Reyting sonuçlarına göre 9 Eylül 2022'de televizyonda yayınlanan programların AB ve total reyting sıralamaları belli oldu..
- 10.09.2022 - 11:13
Televizyonda dün ekrana gelen programların reyting sonuçları sosyal medyada merak konusu oldu.Dün yayınlanan dizi, film ve diğer programlardan hangilerinin en çok izlendiği merak uyandırdı.
Medya haberlerini yakından araştıranlar 9 Eylül Cumra reyting sonuçlarını öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.
Peki, dün en çok hangi dizi ve program izlendi? İşte 9 Eylül 2022 reyting sonuçları..
TOTAL'DE İLK 10 PROGRAM
AB'DE İLK 10 PROGRAM
ABC'DE İLK 10 PROGRAM