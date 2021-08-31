9 Eylül'de başlıyor! Camdaki Kız 2. sezon fragmanı yayınlandı

Geçen sezonun en iddialı yapımlarından Camdaki Kız, 2. sezonu için hazırlıkları tamamlandı. 9 Eylül'de başlayacak olan dizinin tanıtımı da yayınlandı. İşte Camdaki Kız 2. sezon tanıtım fragmanı..

Camdaki Kız dizisinin yeni sezonundan beklenen ilk fragman yayınlandı. Camdaki Kız dizisi, 9 Eylül Perşembe akşamı kaldığı yerden devam edecek.

Oyuncu kadrosunda Burcu Biricik, Devrim Yakut, Feyyez Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek gibi isimler yer aldığı yapım, konusuyla da oldukça iddialı.

Koroğlu malikanesine adım atan Nalan'ın hayatındaki değişimler yeni sezonda ekranlara gelecek.

İşte Camdaki Kız 2. sezon tanıtım fragmanı...

Camdaki Kız Yeni Sezon fragmanı İZLE

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Camdaki Kız 10 Haziran Perşembe akşamı yayınlanan sezon finalinde Nalan'ın içindeki korku, mutluluğuna kabus gibi çöküyor.

Feride, Cana’dan Koroğlu Ailesi'nin bütün yalanlarını öğrenince neye uğradığını şaşırır. Feride, her ne kadar bu gerçek karşısında yıkılsa da Nalan'ın mutluluğu için beklenmeyen bir karar veriyor.

Bir diğer taraftan kına gecesi ve düğün hazırlıkları devam ederken, Nalan’ın içini büyük bir korku kaplar. Feride’nin bugüne kadar erkekler hakkında kulağına fısıldadığı uyarılar, bir kabus gibi Nalan’ın zihnini ele geçirir. Muzo ise geçmişten gelen karanlık bir sırla, Sedat’ı Nalan’ı üzmemesi konusunda uyarır. Bu sır yıllar önce iki kardeşin arasında uçurumlar açmıştır.

Cana sonunda Sedat ve Nalan’ı ayıracağından eminken, büyük bir yol ayrımında olan Feride’nin fikrini kim değiştirecek? Nalan'ın düğün gecesi Sedat'ın yanından ayrılarak gözyaşları içinde Feride'nin kapısını çalması ise korkularının yanında bir de hayal kırıklığı yaşamasına neden olur. Gözyaşları içinde olan Nalan'ın omzuna bir el uzanır. Peki bu el kimin eli olacak, Hayri kim?