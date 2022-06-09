Petrol
123.27
-0.25%
Euro
18.503
0.59%
Dolar
17.2026
0.45%
Altın
1.023
0.27%
Borsa
254
0.00%
Bitcoin
523.509
0.83%
BTXN Coin
11.23
3.78%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Bulutlu 18 C

    9 Haziran 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başlıyor. İzledikleri dizi ve programların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz atıyor. İşte 9 Haziran 2022 Perşembe TV yayın akışı
    • Haber Merkezi
    • 09.06.2022 - 08:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    9 Haziran 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyon yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

    Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi, film ve yarışma programlarının olduğunu merak ediyor.

    Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, ‘’Bugün hangi kanalda ne var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

    Yaz ayları yaklaştıkça sezon finali veya final yapan diziler, yayın akışlarını değiştirirken yeni yapımlar da yerini alıyor

    9 Haziran 2022 Perşembe TV yayın akışında sevilen dizilerin yanı sıra Survivor All Star da yeni bölümüyle yer alıyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte 9 Haziran 2022 Perşembe ATV, Kanal D, Star TV, Fox TV, TRT1, Show TV, TV8 yayın akışı…

    9 Haziran 2022 Perşembe TV yayın akışı

    ATV yayın akışı

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge anllı İle Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
    16:00 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Bir Zamanlar Çukurova
    00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

    Kanal D yayın akışı

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Aşk-ı Memnu
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Camdaki Kız
    00:15 Seversin

    Star TV yayın akışı

    07:00 Mesut Yar ile Bugün
    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
    16:00 Güzel Köylü
    18:45 Star Haber
    20:00 Tehlikeli Görev
    22:00 Tehlikeli Görev

    Fox TV yayın akışı

    08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
    10:45 Ekonomi Arası
    11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
    13:00 En Hamarat Benim
    16:00 Fulya ile Umudun Olsun
    17:00 İyilik
    19:00 FOX Ana Haber
    20:00 Senden Daha Güzel
    22:30 İyilik

    TRT 1 yayın akışı

    05:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:30 Hapishanedeki Çiçek
    08:45 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
    10:00 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)
    12:45 Türkiye'nin Mutfağı
    15:15 Kara Tahta (Altyazılı)
    16:40 Seksenler (Altyazılı)
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    19:55 İddiaların Aksine
    20:00 Yabancı Sinema "Tarzan Efsanesi" (Altyazılı)
    00:30 Türk Sineması "Bozkır"
    02:20 Kasaba Doktoru (Altyazılı)
    04:45 Seksenler (Altyazılı)

    Show TV yayın akışı

    06:00 Gelin Evi
    08:15 Bu Sabah
    10:30 Şef Kapımda
    12:10 Gelin Evi
    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Asla Vazgeçme
    18:45 Show Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show
    00:15 Hayata Karşı

    TV8 yayın akışı

    08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
    11:15 Annenin Sırrıdır Çocuk
    14:45 Canım Annem
    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
    20:00 Survivor All Star
    00:15 Annenin Sırrıdır Çocuk

    9 Haziran 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? #1


    İlginizi Çekebilir

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    CoinPro

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Diyarbakır'da darbedilen doktora silah çekildi
    3. Sayfa

    Diyarbakır'da darbedilen doktora silah çekildi

    Ankara Valiliği saat vererek uyardı: Kuvvetli yağışlara dikkat
    Gündem

    Ankara Valiliği saat vererek uyardı: Kuvvetli yağışlara dikkat

    Görüş Bildir