9 Mart Perşembe yayın akışları! Bugün televizyonda... Perşembe günü televizyonda neler var neler yok diye merak edenler "9 Şubat 2023 Perşembe TV yayın akışları" başlığında arama yapıyor. Peki, bugün hangi diziler ve programlar var? İşte kanallar ve yayındakiler...

TV ekranlarında yeni bir gün start verdi. Hangi kanalda ne var sorusu kumandayı eline alan izleyiciler tarafından araştırılıyor. Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor. Peki, bugün televizyonda hangi dizi ve filmler var? İşte 9 Şubat 2023 Perşembe TV yayın akışı... ATV yayın akışı 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert 13:00 ATV Gün Ortası 14:00 Mutfak Bahane 16:00 Esra Erol’da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Aldatmak 00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru Kanal D yayın akışı 09:00 Neler Oluyor Hayatta? 11:00 Veda Mektubu 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Aşk ve Umut 17:00 Hicran 18:30 Kanal D Ana Haber 20:00 Camdaki Kız 02:00 Kuzey Güney Star TV yayın akışı 09:00 Halit Yerebakan İle Doktor Geldi 10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan 13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde 16:00 Toprak İle Fidan 17:00 Söz 18:15 Star Haber 20:00 Yerli Dizi Tekrar/Sinema Fox TV yayın akışı 07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat 10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün 12:45 En Hamarat Benim 15:45 Adım Farah 17:45 Yalnız Kalpler 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber 20:00 Adım Farah 22:45 Ego TRT 1 yayın akışı 09:10 Bu Toprağın Sesi 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse 13:10 Adını Sen Koy 14:20 Seksenler 16:40 Yunus Emre 19:00 Ana Haber 19:50 İddiaların Aksine 20:00 Al Sancak 00:10 Yürek Çıkmazı Show TV yayın akışı 08:00 Bu Sabah 10:00 Kızılcık Şerbeti 12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme 18:25 Show Ana Haber 20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi TV8 yayın akışı 08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa 11:15 Survivor 2023 12:15 Survivor Panorama 15:00 Canım Annem 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz 20:00 Survivor 2023 00:15 Survivor Ekstra