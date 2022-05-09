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- 9 Mayıs 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
9 Mayıs 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 09.05.2022 - 08:42
Televizyon yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konuların başında geliyor.
Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, bu yayın akışlarına göz gezdiriyor.
Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.
9 Mayıs 2022 Pazartesi akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 9 Mayıs 2022 Pazartesi TV yayın akışı...
9 Mayıs 2022 Pazartesi TV yayın akışı
Atv yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge anllı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Hakim
00:20 Yalnız Kurt
Kanal D yayın akışı
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Çember: Ölüm Bizi Ayırına Kadar
22:15 Çember: Ölüm Bizi Ayırına Kadar
Star TV yayın akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Gerçeğin Peşinde
16:00 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Kung Fu Yoga
Fox TV yayın akışı
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:45 En Hamarat Benim
16:00 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Yasak Elma
23:45 İyilik
TRT 1 yayın akışı
05:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:25 Elimi Bırakma
08:45 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
10:00 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)
12:45 Türkiye'nin Mutfağı
15:15 Kasaba Doktoru (Altyazılı)
16:40 Seksenler
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
00:15 Teşkilat (Altyazılı)
02:55 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)
Show TV yayın akışı
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:00 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Üç Kuruş
TV8 yayın akışı
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Survivor All Star
13:00 Canım Annem
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star
00:15 Annenin Sırrıdır Çocuk