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    9 Mayıs 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    İzledikleri dizi, film ve yarışma programlarının yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz atıyor. Peki bugün televizyonda neler var? İşte 9 Mayıs 2022 Pazartesi TV yayın akışı…
    • Haber Merkezi
    • 09.05.2022 - 08:42
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    9 Mayıs 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyon yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konuların başında geliyor.

    Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, bu yayın akışlarına göz gezdiriyor.

    Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

    9 Mayıs 2022 Pazartesi akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 9 Mayıs 2022 Pazartesi TV yayın akışı...

    9 Mayıs 2022 Pazartesi TV yayın akışı

    Atv yayın akışı

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge anllı İle Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
    16:00 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Hakim
    00:20 Yalnız Kurt

    Kanal D yayın akışı

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Arka Sokaklar
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Çember: Ölüm Bizi Ayırına Kadar
    22:15 Çember: Ölüm Bizi Ayırına Kadar

    Star TV yayın akışı

    07:00 Mesut Yar ile Bugün
    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:00 Gerçeğin Peşinde
    16:00 Güzel Köylü
    18:30 Star Haber
    20:00 Kung Fu Yoga

    Fox TV yayın akışı

    08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
    10:45 Ekonomi Arası
    11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
    13:45 En Hamarat Benim
    16:00 Fulya ile Umudun Olsun
    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
    20:00 Yasak Elma
    23:45 İyilik

    TRT 1 yayın akışı

    05:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:25 Elimi Bırakma
    08:45 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
    10:00 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)
    12:45 Türkiye'nin Mutfağı
    15:15 Kasaba Doktoru (Altyazılı)
    16:40 Seksenler
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    19:55 İddiaların Aksine
    20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
    00:15 Teşkilat (Altyazılı)
    02:55 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)

    Show TV yayın akışı

    08:00 Bu Sabah
    10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
    12:00 Gelin Evi
    15:00 Didem Arslan’la Vazgeçme
    18:45 Show Ana Haber
    20:00 Üç Kuruş

    TV8 yayın akışı

    08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
    11:15 Survivor All Star
    13:00 Canım Annem
    15:00 Canım Annem
    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
    20:00 Survivor All Star
    00:15 Annenin Sırrıdır Çocuk

    9 Mayıs 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? #1


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