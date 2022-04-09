9 Nisan 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Televizyonda yayınlanan program, dizi ve filmler anbean takip ediliyor. ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusunun cevabı merak ediliyor. İşte 9 Nisan 2022 Cumartesi TV yayın akışı…

Televizyon yayın akışları, günün en çok araştırılan konularının başında yer alıyor.

Medya gündemini yakından takip edenler, 9 Nisan 2022 Cumartesi akşamı televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

Cumartesi gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında ‘’Bugün televizyonda ne var?’’ sorusunun cevabını arıyor.

9 Nisan 2022 Cumartesi günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor.

Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler var? İşte 9 Nisan 2022 Cumartesi ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8, Fox TV yayın akışı...

9 Nisan 2022 Cumartesi TV yayın akışı

Atv yayın akışı

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Bir Zamanlar Çukurova

13:00 Kardeşlerim

16:00 Hakim

19:00 ATV Ana Haber

19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:05 Kardeşlerim

00:25 Hakim

02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel

02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

Kanal D yayın akışı

07:00 Sihirli Annem

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı

13:45 Yargı

16:00 Üç Kız Kardeş

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:30 Gökdelen

02:15 Çok Güzel Hareketler 2

02:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

Star TV yayın akışı

07:00 İki Aile

08:00 Tom Sawyer ve Huckleberry Finn

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Bir Demet Tiyatro

13:45 Çok Güzel Hareketler 2

16:45 Pelin’in Mutfağı

18:45 Star Haber

20:00 Kurye

22:00 Kurye

Fox TV yayın akışı

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:30 Kamera Arkası

12:00 Evlilik Hakkında Her Şey

15:30 Yasak Elma

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:30 Mahkum

23:30 Benim Kocam Yapmaz

01:30 Son Yaz

03:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

TRT 1 yayın akışı

06:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:10 Ev Sineması Kuşağı "Saruhan"

08:35 Bir İyilik Hikayesi

08:50 Kara Tahta (Altyazılı)

11:50 Kasaba Doktoru (Altyazılı)

14:55 Ramazan Günlüğü

15:40 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli (Altyazılı)

17:00 Ana Haber (Canlı)

17:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

19:00 Ramazan Sevinci (Canlı)

20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)

00:15 Kara Tahta (Altyazılı)

02:40 Ramazan Günlüğü

03:10 Sahur Bereketi (Canlı)

05:10 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif

Show TV yayın akışı

06:00 Yeni Gelin

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Baba

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Yarışı

TV8 yayın akışı

08:30 Çook Yaşa

09:45 Süper 1 Takım

10:00 Bir Yemek Olsan

10:45 Annenin Sırrıdır Çocuk

13:15 Survivor Panorama

15:15 Annenin Sırrıdır Çocuk

17:45 Survivor All Star

20:00 Survivor All Star

00:15 Survivor Ekstra

02:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan