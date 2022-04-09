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- 9 Nisan 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
9 Nisan 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 09.04.2022 - 08:45
Televizyon yayın akışları, günün en çok araştırılan konularının başında yer alıyor.
Medya gündemini yakından takip edenler, 9 Nisan 2022 Cumartesi akşamı televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.
Cumartesi gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında ‘’Bugün televizyonda ne var?’’ sorusunun cevabını arıyor.
9 Nisan 2022 Cumartesi günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor.
Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler var? İşte 9 Nisan 2022 Cumartesi ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8, Fox TV yayın akışı...
9 Nisan 2022 Cumartesi TV yayın akışı
Atv yayın akışı
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Bir Zamanlar Çukurova
13:00 Kardeşlerim
16:00 Hakim
19:00 ATV Ana Haber
19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
20:05 Kardeşlerim
00:25 Hakim
02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel
02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
Kanal D yayın akışı
07:00 Sihirli Annem
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı
13:45 Yargı
16:00 Üç Kız Kardeş
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 Gökdelen
02:15 Çok Güzel Hareketler 2
02:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
Star TV yayın akışı
07:00 İki Aile
08:00 Tom Sawyer ve Huckleberry Finn
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Bir Demet Tiyatro
13:45 Çok Güzel Hareketler 2
16:45 Pelin’in Mutfağı
18:45 Star Haber
20:00 Kurye
22:00 Kurye
Fox TV yayın akışı
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:30 Kamera Arkası
12:00 Evlilik Hakkında Her Şey
15:30 Yasak Elma
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:30 Mahkum
23:30 Benim Kocam Yapmaz
01:30 Son Yaz
03:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
TRT 1 yayın akışı
06:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:10 Ev Sineması Kuşağı "Saruhan"
08:35 Bir İyilik Hikayesi
08:50 Kara Tahta (Altyazılı)
11:50 Kasaba Doktoru (Altyazılı)
14:55 Ramazan Günlüğü
15:40 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli (Altyazılı)
17:00 Ana Haber (Canlı)
17:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
19:00 Ramazan Sevinci (Canlı)
20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)
00:15 Kara Tahta (Altyazılı)
02:40 Ramazan Günlüğü
03:10 Sahur Bereketi (Canlı)
05:10 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif
Show TV yayın akışı
06:00 Yeni Gelin
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Baba
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Yarışı
TV8 yayın akışı
08:30 Çook Yaşa
09:45 Süper 1 Takım
10:00 Bir Yemek Olsan
10:45 Annenin Sırrıdır Çocuk
13:15 Survivor Panorama
15:15 Annenin Sırrıdır Çocuk
17:45 Survivor All Star
20:00 Survivor All Star
00:15 Survivor Ekstra
02:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan