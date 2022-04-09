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    9 Nisan 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyonda yayınlanan program, dizi ve filmler anbean takip ediliyor. ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusunun cevabı merak ediliyor. İşte 9 Nisan 2022 Cumartesi TV yayın akışı…
    • Haber Merkezi
    • 09.04.2022 - 08:45
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    9 Nisan 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyon yayın akışları, günün en çok araştırılan konularının başında yer alıyor.

    Medya gündemini yakından takip edenler, 9 Nisan 2022 Cumartesi akşamı televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

    Cumartesi gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında ‘’Bugün televizyonda ne var?’’ sorusunun cevabını arıyor.

    9 Nisan 2022 Cumartesi günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler var? İşte 9 Nisan 2022 Cumartesi ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8, Fox TV yayın akışı...

    9 Nisan 2022 Cumartesi TV yayın akışı

    Atv yayın akışı

    07:30 ATV’de Hafta Sonu
    10:00 Bir Zamanlar Çukurova
    13:00 Kardeşlerim
    16:00 Hakim
    19:00 ATV Ana Haber
    19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
    20:05 Kardeşlerim
    00:25 Hakim
    02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel
    02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

    Kanal D yayın akışı

    07:00 Sihirli Annem
    08:30 Konuştukça
    09:45 Magazin D Cumartesi
    13:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı
    13:45 Yargı
    16:00 Üç Kız Kardeş
    18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Şarkılar Bizi Söyler
    00:30 Gökdelen
    02:15 Çok Güzel Hareketler 2
    02:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

    Star TV yayın akışı

    07:00 İki Aile
    08:00 Tom Sawyer ve Huckleberry Finn
    10:00 Burcu ile Hafta Sonu
    12:00 Bir Demet Tiyatro
    13:45 Çok Güzel Hareketler 2
    16:45 Pelin’in Mutfağı
    18:45 Star Haber
    20:00 Kurye
    22:00 Kurye

    Fox TV yayın akışı

    08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
    11:15 Ekonomi Arası
    11:30 Kamera Arkası
    12:00 Evlilik Hakkında Her Şey
    15:30 Yasak Elma
    19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
    19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
    20:30 Mahkum
    23:30 Benim Kocam Yapmaz
    01:30 Son Yaz
    03:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

    TRT 1 yayın akışı

    06:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    06:10 Ev Sineması Kuşağı "Saruhan"
    08:35 Bir İyilik Hikayesi
    08:50 Kara Tahta (Altyazılı)
    11:50 Kasaba Doktoru (Altyazılı)
    14:55 Ramazan Günlüğü
    15:40 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli (Altyazılı)
    17:00 Ana Haber (Canlı)
    17:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
    19:00 Ramazan Sevinci (Canlı)
    20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)
    00:15 Kara Tahta (Altyazılı)
    02:40 Ramazan Günlüğü
    03:10 Sahur Bereketi (Canlı)
    05:10 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif

    Show TV yayın akışı

    06:00 Yeni Gelin
    10:00 Cumartesi Sürprizi
    13:00 Bir Şansım Olsa
    14:30 Baba
    18:45 Hafta Sonu Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show
    23:45 Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Yarışı

    TV8 yayın akışı

    08:30 Çook Yaşa
    09:45 Süper 1 Takım
    10:00 Bir Yemek Olsan
    10:45 Annenin Sırrıdır Çocuk
    13:15 Survivor Panorama
    15:15 Annenin Sırrıdır Çocuk
    17:45 Survivor All Star
    20:00 Survivor All Star
    00:15 Survivor Ekstra
    02:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan


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