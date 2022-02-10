9 Şubat Survivor'da kim elendi, kim gitti? Acun Ilıcalı, tekrar davet etti!

9 Şubat Survivor'da kim elendi, kim gitti? Acun Ilıcalı, tekrar davet etti!

Survivor All Star 2022'de adaya vedan eden yarışmacı belli oldu. Peki Survivor'da kim elendi, hangi yarışmacı gitti? İşte 9 Şubat akşamı yaşananlar...

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Survivor 2022 All Star'ın 9 Şubat Çarşamba akşamı ekrana gelen son bölümünde eleme adayı olan 8 yarışmacı arasında eleme heyecanı yaşandı.

Bu sene ilk kez uygulanan sürgün kampı adası ile birlikte belirlenen yarışmacılar bir süreliğine sürgün kampına gönderiliyor ve eleme adayları olarak kabul ediliyor.

Haftanın eleme adyaları Barış, Birsen, Mert, Evrim, Furkan, Bora, Gizem ve Sercan için sms oylaması yapıldı. Halk oylamasında en az oyu alan yarışmacı Survivor'dan elendi.

Peki Survivor'da kim elendi, hangi yarışmacı gitti? İşte 9 Şubat Survivor'a veda eden isim...

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Acun llıcalı oylama sonucuna göre Survivor 2022'den elenen yarışmacıyı açıkladı. Sekiz yarışmacı arasından en oyu alarak Survivor'dan elenen isim ünlüler takımından Furkan Kızılay oldu.

İki haftadır üst üste sakatlık yaşayan Furkan, üzüntü yaşadı.

Survivor'a veda konuşması yapan Furkan, "Bazı hayaller yarım kalır ve kaldı. Burada büyük imtihanlardan geçtim ama buraya kadarmış. Arkadaşlarımı tanıdığıma çok mutlu oldum" dedi.

ACUN'DAN TEKLİF GELDİ

Furkan'ın elenmesinin ardından konuşan Acun Ilıcalı, "Çok daha ileri gideceğini tahmin ediyorduk ancakhaftalık olaylar Survivor'da her şeyi değiştirebiliyor. İddialı yarışmacılar zayıf yerde yakalandıkları zaman seyirciden bazen

destek alamayabiliyorlar. Karakterin için sanat dünyasının en efendi ve değerli isimlerinden birisin" dedi.

Ilıcalı, Furkan'ı yeniden Survivor'a davet ederek "Eğer kabul edersen bundan sonra yapacağımız all star'ın ilk yarışmacısı sen olacaksın" dedi.