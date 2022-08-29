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    9 yaşındaki Türk, Maraş dondurmacısını pes ettirdi

    Sosyal medyada paylaşılan 9 yaşındaki çocuk ile Maraş dondurmacısının görüntüleri izleyenleri tebessüm ettirdi.
    • 29.08.2022 - 09:45
    • Güncelleme : 29.08.2022 - 10:50
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    9 yaşındaki Türk, Maraş dondurmacısını pes ettirdi

    Yurt içinden ve yurt dışından gelen birçok turist, yaz aylarındanki sıcak havanın etkisini bir nebze azaltmak için Maraş dondurması yemeyi tercih ediyor.

    Doncurmacılar ile turistlerin anlarının paylaşıldığı videolar, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi ile izlenirken 9 yaşındaki çocuk ile Maraş dondurmacısının görüntüleri gündemde.

    Dondurmacıyı pes ettirdi

    Türk çocuğu, dondurma yemek isteyince soluğu Maraş dondurmacısında aldı.

    Dondurma yemek isteyen çocuğun sabrı kalmayınca Maraş dondurmacısını pes ettirdi.

    Dondurmayı aldı

    Önce dondurmanın takılı olduğu çubuğu çeken çocuk, daha sonrasında ise dondurmayı aldı.

    9 yaşındaki çocuk ile Maraş dondurmacısının yer aldığı video, izleyicileri gülümsetirken binlerce beğeni aldı.

    9 yaşındaki Türk, Maraş dondurmacısını pes ettirdi -  VİDEO

    9 yaşındaki Türk, Maraş dondurmacısını pes ettirdi #1

    9 yaşındaki Türk, Maraş dondurmacısını pes ettirdi #2

    9 yaşındaki Türk, Maraş dondurmacısını pes ettirdi #3


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