9 yıldır ortalıkta görünmüyordu! Ünlü model Aysun Kayacı yurda döndü! Bakın nereden çıktı

Bir dönem podyumların aranan ismi olan Aysun Kayacı, 2012 yılında bankacı Efe Kapancı ile evlenerek Londra'ya taşınmıştı. Ünlü model, ailesiyle birlikte 9 yıl sonra ilk kez Türkiye'ye tatile geldi.

Bir dönem podyumlarda fırtınalar gibi esen ve Galatasaraylı Emre Aşık ile yaşadığı büyük aşk ile magazin gündeminden düşmeyen Aysun Kayacı, 2012 yılında Efe Kapancı ile nikah masasına oturarak sırra kadem basmıştı.

Evlendikten sonra Londra'ya yerleşen 42 yaşındaki Aysun Kayacı, o gün bugündür hiç ortalıklarda görünmüyordu.

TÜRKİYE'YE TATİLE GELDİ

Yıllardır Türkiye'ye adımını atmayan ve tek kare fotoğrafı olmayan ünlü model, sonunda ortaya çıktı. Aysun Kayacı, dokuz yıl aradan sonra ilk kez Türkiye'ye tatile geldi.

GÖRENLER TANIYAMADI

Hürriyet'in haberine göre, 7 yaşındaki kızı Maya ve eşiyle birlikte Bodrum'daki Six Senses Kaplankaya'da tatil yapan Aysun Kayacı'yı görenler ise tanıyamadı.

GÜZELLİĞİNDEN HİÇBİR ŞEY KAYBETMEDİ

İddialara göre, eski modelin güzelliğinden hiçbir şey kaybetmediği görüldü. Kaplankaya'yı çok seven çiftin, rezidans kısmından ev almak için görüşmeler de yaptığı belirtildi.

Özel hayatını gizli tutmayı tercih eden çift, objektiflere yakalanmamayı da başardı. Şimdilik Kayacı'dan güncel bir fotoğraf bulunmuyor.

EMRE AŞIK İLE AŞK YAŞADI

''Doktorlar'' dizisindeki performasıyla büyük alkış toplayan Aysun Kayacı, Emre Aşık ile yıllar önce magazin gündeminden düşmeyen bir aşk yaşamıştı. İkilinin çalkantılı ilişkisi yedi yıl sürmüştü.

27 Ekim 2012 tarihinde bankacı Efe Kapancı ile evlenen Kayacı, medyadan uzak bir şekilde Londra'da yaşamını sürdürüyor.