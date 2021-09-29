MasterChef'te kimler potaya girdi? MasterChef'te eleme adayı olan isimler..

MasterChef'te dün konsept Karadeniz mutfağı olurken, potaya giren isimler belli oldu. Mavi takım dokunulmazlık alırken, kırmızı takım ise eleme oynadı. Peki, MasterChef'te kimler potaya girdi?

TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın eğlenceli sunumu ile ekrana geliyor.

Her hafta başka bir konseptin uygulandığı yarışmada, dün akşam konsept Karadeniz mutfağı oldu.

Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, Karadeniz mutfağının birbirinden lezzetli yemeklerini denedi.

Gecenin sonunda yapılan tadım sonrası kazanan mavi takım olurken, kırmızı takım yarışmacıları ise dokunulmazlık için oyun oynadı.

Oynanan oyunun sonunda Sefanur dokunulmazlığı kazandı ve bir arkadaşını elemeye gönderdi.

Peki, MasterChef'te kimler potaya girdi? İşte yarışmanın detayları...

MASTERCHEF'TE KİMLER ELEME ADAYI OLDU?

Haftanın ilk bireysel dokunulmazlığını kazanan Sefanur, Milhan'ı eleme potasına gönderdi.

Ardından konsey toplandı ve 6 kişi içerisinde oylama yapıldı. Yapılan oylama sonucu Mustafa ile Araz'ın isimleri altışar kez yazılınca potaya girecek isimi takım kaptanı Burcu belirledi. Burcu, haftanın ikinci eleme adayı olarak Araz'ı seçti.