90’ların savaşçı prensesi Zeyna’nın son haline bakın! "Güzelliğine güzellik katmış" 90’lı yılların efsane dizisi Zeyna: Savaşçı Prenses, yıllar sonra gündeme geldi. Dizinin en sevilen karakteri Zeyna, yıllar içinde çok değişti. Son halini gören gözlerine inanamıyor.

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Yeni Zelanda'da 1995-2001 yılları arasında çekilen "Zeyna: Savaşçı Prenses" dizisi, pek çok kişinin hatıralarında unutulmaz bir yer edinmiştir.

Başrollerinde Lucy Lawless (Zeyna) ve Renêe O'Connor (Gabrielle) gibi yetenekli oyuncuların yer aldığı bu dizi, savaşçı prenses Zeyna'nın maceralarını konu alıyordu.

Lucy Lawless, Zeyna rolüyle fırlattığı demir halkaları ve soğukkanlı duruşuyla hayranlarının gönlünde taht kurmuştu.

Ancak zaman geçtikçe, Lawless'ın görünümünde büyük değişiklikler meydana geldi.

Son hali şoke etti

90'ların efsanevi dizisi Zeyna'nın güzeller güzeli savaşçı prensesi, yıllar içinde çok değişti.

Yıllar geçtikçe güzelliğine güzellik katan yıldız isimi bir de şimdi görün. İşte son kareleri…