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    • 90'lı yıllara damga vuran Küçük İbo'nun son haline bakın! O artık küçük değil, tam 37 yaşında...

    90'lı yıllara damga vuran Küçük İbo'nun son haline bakın! O artık küçük değil, tam 37 yaşında...

    12 yaşında çıkardığı albümle ünlenen Küçük İbo, yıllar içindeki değişimiyle gündem oldu. Yine kendi adının verildiği dizi ve filmlerle adından söz ettirmeyi başaran Küçük İbo, şimdilerde 37 yaşında...
    • Haber Merkezi
    • 25.02.2022 - 16:50
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    90'lı yıllara damga vuran Küçük İbo'nun son haline bakın! O artık küçük değil, tam 37 yaşında...

    21 Mart 1984 tarihinde Şanlıurfa'da dünyaya gelen Küçük İbo, Sakarya Üniversitesi Elektrik-Elektronik bölümünden mezun oldu.

    Asıl adı İbrahim Küçük olan Küçük İbo'nun tüm hayatı, 12 yaşındayken İbrahim Tatlıses'in konserinde sahneye çıkmasının ardından bir anda değişmişti.

    Yanık sesiyle herkesi kendine hayran bırakan Küçük İbo, İbrahim Tatlıses'in tahtına aday gösterilmişti.

    12 YAŞINDA ALBÜM ÇIKARMIŞTI

    Yapımcıları peşinden koşturan ve 12 yaşında albüm çıkaran Küçük İbo, bu albüm sayesinde adını herkese duyurmuştu.

    Bir de yayın hayatına 1997 yılında başlayan ve toplam 4 sezon süren dram türündeki Küçük İbo dizisinde rol alan şarkıcı, döneminin minik yıldızlarından olmayı başarmıştı.

    90 lı yıllara damga vuran Küçük İbo nun son haline bakın! O artık küçük değil, tam 37 yaşında... #1

    HÜLYA AVŞAR'IN KUCAĞINA OTURMUŞTU

    Hülya Avşar'ın programına katılarak Avşarkızı'nın kucağına oturan Küçük İbo, o dönem uzun bir süre manşetlerde yer almıştı.

    Yakaladığı şöhret sayesinde albümleri milyonlar satan Küçük İbo'nun, 2013 yılında çıkardığı ''Nerdesin'' adlı albümü ise bekleneni veremedi.

    90 lı yıllara damga vuran Küçük İbo nun son haline bakın! O artık küçük değil, tam 37 yaşında... #2

    KÜÇÜK İBO ARTIK 37 YAŞINDA

    Dizilerde oynayıp konserler verdikten sonra birden unutulup giden İbrahim Küçük nam-ı diğer Küçük İbo, eski popülerliğini yitirse de onu hatırlayanlar oldukça fazla.

    Şimdilerde 37 yaşında olan Küçük İbo, sakin bir hayat sürüyor ve sahne almaya devam ediyor.

    Küçük İbo'nun yıllar içindeki değişimini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

    90 lı yıllara damga vuran Küçük İbo nun son haline bakın! O artık küçük değil, tam 37 yaşında... #3

    90 lı yıllara damga vuran Küçük İbo nun son haline bakın! O artık küçük değil, tam 37 yaşında... #4

    90 lı yıllara damga vuran Küçük İbo nun son haline bakın! O artık küçük değil, tam 37 yaşında... #5

    90 lı yıllara damga vuran Küçük İbo nun son haline bakın! O artık küçük değil, tam 37 yaşında... #6

    90 lı yıllara damga vuran Küçük İbo nun son haline bakın! O artık küçük değil, tam 37 yaşında... #7

    90 lı yıllara damga vuran Küçük İbo nun son haline bakın! O artık küçük değil, tam 37 yaşında... #8

    90 lı yıllara damga vuran Küçük İbo nun son haline bakın! O artık küçük değil, tam 37 yaşında... #9

    90 lı yıllara damga vuran Küçük İbo nun son haline bakın! O artık küçük değil, tam 37 yaşında... #10


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