93 kilo veren Pelin Öztekin'den bikinilli paylaşım! Galatasaray detayı dikkat çekti...

Zayıfladıktan sonra bambaşka birine dönüşen ünlü oyuncu Pelin Öztekin, bikini pozundaki detayla takipçilerinin dikkatlerini üzerine topladı.

Rahmetli Rasim Öztekin'in kızı olan Pelin Öztekin, Çok Güzel Hareketler Bunlar döneminde oldukça kiloluydu.

2014 yılında geçirdiği mide ameliyatı sonrası büyük bir değişim yaşayan Pelin Öztekin, 6 ayda 93 kilo vererek 60 kiloya ulaşmıştı.

Geçtiğimiz günlerde 35 yaşına giren Öztekin fit hali ile dikkat çekmişti.

Verdiği kilolar ile sık sık gündeme gelen Pelin Öztekin'in son hali hayranlarının ilgi odağı oldu.

Verdiği kiloların ardından fit bir görünüme kavuşan Pelin Öztekin, yaz aylarında yaptığı bikinili paylaşımlarla da sık sık magazin gündemine oturuyor.

Öztekin, şimdilerde tatiline Ayvalık'ta annesinin yanında devam ediyor.

Genç oyuncu, son olarak Instagram hesabından bikinili bir fotoğrafını paylaştı.

Fanatik Galatasaralı olan Pelin Öztekin'in bikinisinin sarı-kırmızı renkleri dikkat çekti.