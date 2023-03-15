93 kilo vermişti! Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin'in son hali 'Yok artık' dedirtti!

İki sene önce vefat eden usta oyuncu Rasim Öztekin'in kendi gibi oyuncu olan kızı Pelin Öztekin oyunculuğu dışında verdiği kilolar ile de sık sık adından söz ettiriyor.
Pelin Öztekin sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Bol bol paylaşım yapan Pelin Öztekin'in son halini görenler adeta tanıyamıyor.
Bir dönem Çok Güzel Hareketler Bunlar isimli televizyon programında oyunculuk yapan Pelin Öztekin o dönem aşırı kiloları ile dikkat çekmişti.
93 kilo verdi
Pelin Öztekin 2014 yılında geçirdiği mide ameliyatı sonrası 93 kilo vermesiyle gündeme gelmişti. 93 kilo vererek bambaşka biri haline gelen Pelin Öztekin, sosyal medya pozlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
İşte Pelin Öztekin'in bazı instagram pozları..