Survivor Türkiye’ye veda eden isim belli oldu

Survivor Türkiye’ye veda eden isim belli oldu

Öykü, Doğan, Hanzade ve Baran'ın eleme potasında olduğu gecede, rakiplerinden daha az oy alan gönüllüler takımından Baran, Survivor 2021'e veda etti.

Survivor Türkiye’de dün akşam yarışmacıların yakınları ile iletişim kurmasını sağlayan oyun, heyecan dolu anlara sahne oldu.

Ailelerinden gelen fotoğraflı mesajları görebilmek için ünlüler ve gönüllüler takımı parkurda adeta canını dişine taktı.

DUYGUSAL OYUN

Yarışmacılar oyun sırasında, parkurun başında bir küpü çevirerek ardından da dört küpü taşıyarak finalde atış alanı yerleştirmeye çalıştı.

Nefes kesen oyunda Poyraz - Barış karşılaşmasında Gönüllüler kazanıp skor 9-7 olunca iki takımın en iyi yarışmacıları belirlendi.

KAZANAN ÜNLÜLER OLDU

Ünlülerden Melis ve Batuhan, Gönüllüler takımından Aleyna ve Poyraz son oyuna çıktı.

Melis, takımına iletişim oyununu kazandıran sayıyı alınca böylece kazanan 10'a7 skorla ünlüler oldu. Ünlüler takımı yakınlarından gelen mesajla duygusal anlar yaşadı.

İLAYDA SMS’TE BİRİNCİ OLDU, HERKES ŞAŞIRDI

Survivor'ın 5’inci hafta SMS sıralaması oylama sonrası belli oldu.

SMS birincisi gönüllülerde Poyraz olurken, ünlülerde İlayda oldu. İlayda'nın SMS birincisi olması Acun Ilıcalı dahil konseydeki yarışmacıları da şaşırttı.

İlayda, Öykü'yü eleme potasına gönderirken, gönüllülerin birincisi olan Poyraz ise Baran'ın ismini söyledi. Böylece haftanın eleme adayları Öykü, Doğan, Hanzade ve Baran oldu.

“SAHTEKAR” DEYİP GİTTİ

Yapılan SMS oylamasına göre Acun Ilıcalı en az oyu alan ismin Baran Köse olduğunu duyurdu.

Survivor'a veda eden Baran duygularına hakim olmakta güçlük çekti. Veda konuşması yapan Baran, imada bulunarak insanların sahtekar olabildiğini öğrendiğini söyledi.