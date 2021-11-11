MasterChef'te bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? Dokunulmazlığı kazanan isim...

MasterChef Türkiye yarışması dün ekrana gelen yeni bölümüyle yine eğlenceli anlar yaşatırken, bireysel dokunulmazlık kazanan yarışmacı belli oldu. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasında dün, 7 bölge 7 yemek konseptine yer verildi.

Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları kendilerine verilen 1 saatlik süre içerisinde, en iyi yemekleri yapmaya çalıştı.

Eleme oyunu oynamak istemeyen ve kazanmak isteyen takımlar, kıran kırana bir mücadele sergiledi.

Bu mücadelenin sonunda kırmızı takım, yapılan yemeklerde rakibine 4-2 üstünlük sağladı ve dokunulmazlığı kazandı.

Kırmız takımın kazanmasından sonra mavi takım bireysel dokunulmazlık oyunu için tezgah başına geçti.

Bu gelişmelerin üzerine programı takip etme şansı olmayanlar, "MasterChef'te bireysel dokunulmazlığı kim kazandı?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, MasterChef'te bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? İşte detaylar...

MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bireysel dokunulmazlık için tezgah başına geçen mavi takım, hünerlerini sergiledi.

Üç şefin birlikte yaptığı ve 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’ne özel “Sonsuzluk” yemeğini en iyi yapan Eren, bireysel dokunulmazlığı kazandı.