Sefirin Kızı Gediz öldü mü? Uraz Kaygılaroğlu Sefirin Kızı'ndan ayrıldı mı?

Sefirin Kızı Gediz öldü mü? Uraz Kaygılaroğlu Sefirin Kızı'ndan ayrıldı mı?

Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde senaryoda değişiklikler yaşanmaya devam ediyor. Neslihan Atagül'den sonra Gediz karakterini oynayan Uraz Kaygılaroğlu da diziye veda etti.

Sefirin Kızı dizisinde üst üte ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor.

Geçirgen bağırsak sendromu nedeniyle başrol oynadığı Nare karakterine veda etmek zorunda kalan Neslihan Atagül'ün ardından, Gediz rolüyle seyircinin kalbinde taht kuran Uraz Kaygılaroğlu da diziden ayrılıyor.

Son bölümünde kaza yapan Gediz karakterinin diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu. Dizinin yakın takipçileri Gediz öldü mü? Uraz Kaygılaroğlu Sefirin Kızı'ndan ayrıldı mı? sorularını araştırmaya başladı.

Dizinin sosyal medya hesabından seyircilerin sorularına yanıt geldi. İşte Sefirin Kızı Gediz ile ilgili detaylar..

SEFİRİN KIZI GEDİZ ÖLDÜ MÜ?

Gediz son bölümde araba kullanırken Nare’nin onu aramasının ardından heyecanlandı. Onunla konuşmaya çalışırken dikkati dağıldı ve kaza yaptı. Yaşam mücadelesinin ardından ise vefat etti.

Dizinin Instagram hesabı üzerinden yapılan açıklamada, ‘#UrazKaygılaroğlu’na, Gediz karakterine can verdiği için teşekkürlerimizle...’ denildi. Diziden neden ayrıldığı ile ilgili ise bir açıklama yapılmadı.

URAZ KAYGILAROĞLU DİZİDEN AYRILDI MI?

Neslihan Atagül'ün sağlık sorunları nedeniyle veda etmek zorunda kalmasının ardından Gediz karakterini canlandıran Uraz Kaygılaroğlu da Sefirin Kızı'ndan ayrıldı.

URAZ KAYGILAROĞLU KİMDİR?

Uraz Kaygılaroğlu, 30 Haziran 1987 tarihinde İstanbul'da doğdu. Aslen Balıkesirlidir. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümü mezunudur.

Show TV'de yayınlanan Pis Yedili adlı gençlik dizisinde Can rolünü oynamış, 70. bölümde ayrılmıştır. Fox Tv'de yayınlanan Harem adlı dizide Feminen Ağa rolünü ve daha sonra TRT 1'de yayınlanan Eski Hikâye dizisinde Ömer rolünü canlandırmıştır. Aynı zamanda Tam Zamanı adlı bilgi yarışmasının ve Kanal D'de yayınlanan Takip adlı bilgi yarışmasını sunuculuğunu yapmıştır. TRT 1'de yayınlanan Yedi Güzel Adam dizisinde Adil Erdem Bayazıt rolünü canlandırmıştır.

Haziran 2014 yılında Melis İşiten'le dünya evine girdi. Evliliklerinden 2 sene sonra 5 Aralık 2016'da kızları Ada doğdu. Temmuz 2019 yılında boşandılar.