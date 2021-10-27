MasterChef'te kimler potaya girdi? MasterChef'te eleme adayı olan isimler...

MasterChef'te kimler potaya girdi? MasterChef'te eleme adayı olan isimler...

MasterChef Türkiye dün akşam yine eğlenceli bir bölümle ekrana gelirken, eleme adayı olan isimler araştırılmaya başladı. Peki, MasterChef'te kimler eleme adayı oldu? İşte detaylar...

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışması yine eğlenceli ve renkli anlara sahne oldu.

Yarışmayı izleyenler keyifli anlar yaşarken, yarışmacılar ise eleme potasına düşmemek için kıran kırana bir mücadele sergiledi.

Şefler yarışmacılardan beş çeşit yemek isterken, gün sonunda en başarılı tabakları çıkaran kırmızı takım yarışmacıları oldu.

Mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık almak için bir kez daha tezgahların başına geçti ve hünerlerini sergiledi.

Yarışmayı izleyemeyen ya da son dakikalarını takip edemeyenler, eleme potasına giden isimleri merak ediyor.

Seyirciler, "MasterChef'te kimler eleme potasına gitti?" sorusunu gündeme getirip, araştırmaya başladı.

Peki, MasterChef'te kimler eleme adayı oldu? İşte gecenin detayları...

MASTERCHEF'TE KİMLER ELEME ADAYI OLDU?

3. kez dokunulmazlığı kazanan Safanur, potaya Araz'ı gönderdi. Konseyde kalan beş yarışmacı için oylama yapıldı.

Oylama sonucunda adı en çok yazılan Hasan, haftanın ikinci eleme adayı oldu.