TV8 ekranlarında yayımlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin fragmanında Mehdi'nin vurulduğu görüldü. Dizinin sıkı takipçileri, 'Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi öldü mü?' sorusuna yanıt aramaya başladı.

TV8 ekranlarında yayımlanan ve başrollerinde İbrahim Çelikkol, Demet Özdemir ve Engin Öztürk'ün yer aldığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin 37. bölüm fragmanında Mehdi karakterinin vurulduğu anlar kameralara yansıdı.

Mehdi karakterini canlandıran İbrahim Çelikkol'un diziden ayrılacağı iddia edilmişti. Dizinin fragmanı da bu iddiaları doğrular nitelikte olunca izleyiciler, 'Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi ölecek mi? İbrahim Çelikkol diziden ayrılacak mı?' sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki, Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi ölecek mi? İbrahim Çelikkol diziden ayrılacak mı? İşte, detaylar..

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR MEHDİ ÖLECEK Mİ?

TV8 ekranlarının severek izlenilen Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin 37. bölümünün ikinci tanıtım fragmanı yayımlandı. Fragmanda, Mehdi'nin vurulma anlarının yer alması, dizinin hayranlarını üzdü.

Mehdi, Zeynep'i ve bebeği korumaya çalışırken vurularak hayatını kaybedecek. Böylece dizide hikayesi biten başarılı oyuncu İbrahim Çelikkol, bu hafta Doğduğun Ev Kaderindir dizisine veda edecek.

İBRAHİM ÇELİKKOL DİZİDEN NEDEN AYRILIYOR?

Engin Öztürk'ün kadroya dahil olmasının ardından İbrahim Çelikkol'un canlandırdığı Mehdi karakteri, dizinin ikinci adamı durumuna düşmüştü. Özellikle son bölümlerde Mehdi'nin mafyatik davranışları, izleyenleri kendisinden soğutmuştu.

Mehdi'den boşanan Zeynep, Barış ile aşk yaşamaya başlamıştı. Seyirciler, Zeynep ve Barış'ın mutlu olmasını isteyince senaristler Mehdi karakterinin sonunu getirdi.