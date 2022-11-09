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- A Spor yayın akışı! A Spor'da hangi maçlar yayınlanacak? A Spor canlı izle...
A Spor yayın akışı! A Spor'da hangi maçlar yayınlanacak? A Spor canlı izle...
9 Kasım Çarşamba günü A Spor kanalının yayın akışı araştırılıyor. Ziraat Türkiye Kupası maçlarını yayınlayan A Spor'da futbol dolu bir gün yaşanacak. İşte yayın akışı..
- 09.11.2022 - 11:40
Ziraat Türkiye Kupası maçlarının yayınlanacağı A Spor kanalının yayın akışı merak uyandırdı. Türkiye Kupası'nda oynanan maçları yayınlayan A Spor 9 Kasım Çarşamba yayın akışı internette araştırılıyor.
Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün oynanacak 13 maçın 6 tanesi A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
Futbola doymak isteyenler bugün A Spor kanalından ayrılamayacak. İşte A Spor kanalının 9 Kasım Çarşamba günü yayın akışı..
A Spor 9 Kasım Çarşamba yayın akışı
12:00 Spor Ajansı
13:00 Ümraniyespor - Efeler 09
13:00 Giresunspor - Ankaraspor
15:00 Samsunspor - Adanaspor
17:00 Antalyaspor - Pendikspor
19:00 Gaziantep FK - Bld. Kütayspor
21:00 Beşiktaş - Serik Belediyespor
22:45 Torino - Sampdoria
A Spor kanalını canlı izlemek için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz..