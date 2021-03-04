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    AA ekibi ve aracı Kudüs’te saldırıya uğradı

    İsrail'deki Ultra-Ortodoks Yahudiler (Harediler), Batı Kudüs’te haber çekimi yapan Anadolu Ajansı ekibinin aracına saldırdı.
    • AA
    • 04.03.2021 - 00:01
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    AA ekibi ve aracı Kudüs’te saldırıya uğradı

    AA Orta Doğu Haberleri Editörü Turgut Alp Boyraz ile foto muhabiri Mustafa Haruf ve kameraman Fayiz Ebu Rumeyle’den oluşan AA ekibi, Haredilerin yoğun olarak yaşadığı Batı Kudüs’teki Mea Şearim Mahallesi'nde haber çekimi esnasında saldırıya uğradı.

    ARAÇLARINA SALDIRDILAR

    Sokak röportajı sırasında araçlarına saldırı olduğunu öğrenen AA ekibi, derhal aracın yanına gitti.

    Aracın ön camları, ön kısmı ve plakasının kırıldığını, aracın içine taş ve pisliklerin atıldığını gören gazeteciler polisi aradı.

    AA ekibi ve aracı Kudüs’te saldırıya uğradı #1

    BU KEZ MUHABİRLERE SALDIRMAK İSTEDİLER

    Polisin geldiği olay yerinde toplanan bir grup Haredi, o sırada ellerindeki taş ve sopalarla AA ekibine saldırmaya çalıştı.

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    Olaydan zarar görmeden kurtulan AA ekibi, saldırganlar hakkında şikayette bulundu.

    Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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