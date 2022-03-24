AA'nın savaş muhabirliği eğitiminde toplumsal olaylara müdahale tatbikatı

20 basın mensubunun katılımıyla gerçekleştirilen 20. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi'nde tazyikli su, biber gazı ve sis bombası kullanılarak canlandırmalı eğitim verildi.

Anadolu Ajansı (AA) ve Polis Akademisi iş birliğinde savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak operasyonel muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen 20. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi başladı.

Polis Akademisinin Gölbaşı Yerleşkesinde, yerli ve yabancı 20 basın mensubuna yönelik ilk yardım ve toplumsal olaylarda nasıl davranacaklarına ilişkin eğitimler verildi.

Kriz anı ve olağanüstü koşullarda hayatta kalmaya yönelik pratik ve teorik derslerin verildiği eğitim kapsamında katılımcılara, Polis Akademisinin eğitimci kadrosu tarafından ilk yardım ve toplumsal olaylarda ekipman kullanımı konuları uygulamalı olarak anlatıldı.

BİBER GAZI VE TAZYİKLİ SU SIKILDI

Katılımcılara tazyikli su, biber gazlı ve sis bombalı müdahalelerde ne yapmaları gerektiği, toplumsal olaylar sırasındaki koşullara hazırlıklı olmaları amacıyla canlandırmalı eğitim verildi.

Bir taraftan biber gazlı müdahaleye maruz kalan adaylara, aynı anda Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı'ndan da (TOMA) tazyikli su sıkıldı.

TEORİK BİLGİLER AKTARILDI

Ayrıca kursiyerlere, alanında uzman isimler tarafından verilen 12 günlük eğitimin ilk üç gününde, ‘Savaş muhabirliği’ ve ‘Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Yapılanmasıyla Mücadele’ derslerinin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetlerinin tecrübeli eğitmenleri tarafından ‘hava ve deniz operasyonları’ konularında teorik bilgi aktarıldı.

“ÇOK FAYDALI BİR DENEYİM OLDU”

Kursiyerlerden Adem Metan, eğitimlerin olağanüstü durumlarda medya mensubu olarak nasıl davranmaları gerektiğine rehberlik etmesi açısından çok verimli bir program olduğunu belirtti. Metan, "Olağanüstü durumlarda medya mensubu arkadaşlarımızın nasıl reaksiyon göstermesi gerektiğiyle ilgili çok önemli bir tecrübe, çok faydalı bir deneyim oldu." dedi.

“ZORDU AMA ÇOK ÖĞRETİCİ OLDU”

Eğitime Romanya'dan katılan gazeteci Vlad Petrişor ülkesinde de protesto ve gösterilerin gerçekleştiğini ifade ederek, "Uygulamalar zordu ama çok öğretici oldu. Bu eğitimin kendi ülkemde benzer olaylarla karşı karşıya geldiğim zaman bir gazeteci olarak bana oldukça fayda sağlayacağına inanıyorum." diye konuştu.

Kursiyerlerden Faruk Zorlu, özellikle toplumsal olaylara müdahale eğitiminin bir gazeteci olarak kendilerini nasıl güvenli alana çekebileceklerini öğrenmeleri bakımından oldukça verimli geçtiğini vurguladı.

ULUSLARARASI GEÇERLİLİĞİ OLAN SERTİFİKA ALACAKLAR

Türk Silahlı Kuvvetlerinin de eğitimci kadrosuyla destek verdiği Savaş Muhabirliği Eğitimi, Türkiye'de alanında tek olma özelliği taşıyor.

Kriz, afet ve savaş bölgelerinde görev yapan basın mensuplarının yüzleşebileceği zorluklar ve tehditlerle nasıl başa çıkabilecekleri üzerine hazırlanan eğitim programı, riskli bölgelere gidecek haberciler için büyük önem taşıyan bilgiler içeriyor.

Alanında uzman akademisyenler, profesyonel güvenlik güçleri ve deneyimli haberciler tarafından verilen eğitim boyunca kursiyerlere, olağanüstü durumların yaşanabileceği tüm ortamlarda ne yapacakları yaşatılarak öğretiliyor.

Eğitim sonunda katılımcılar, uluslararası geçerliliği olan sertifika alacak.