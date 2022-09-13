Kamala Harris'in üvey kızı Ella Emhoff podyuma çıktı. Emoff'un giydiği iddialı elbisedeki derin göğüs dekoltesi dikkat çekti.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Dough Emhoff'un ilk eşinden olan kızı Ella Emhoff, geçen yıl anlaştığı bir ajansla modellik kariyerine adım attı.

Emhoff, New York Moda Haftası'nda çıktığı podyumda yeşil renk bir bluz, siyah eldiven ve mini bir etekle yürüdü.

Podyumda göğüsleri açıldı

22 yaşındaki Emhoff’un podyumda yürürken zaman zaman göğüsleri açıldı.

Geçen yıldan bu yana pek çok ünlü marka için poz veren Emoff'un podyumdaki dekoltesi sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

İşte o anlar...

ABD Başkan Yardımcısı Harris'in üvey kızından derin dekolte VİDEO