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    ABD'de aldatılan kadın düğünde intikam aldı

    5 yıllık ilişkisinde kendisini aldatan erkek arkadaşının düğününe şarkıcı olarak giden kadın, gelin ve damattan intikam aldı. İşte o anlar...
    • Haber Merkezi
    • 21.09.2022 - 09:05
    • Güncelleme : 21.09.2022 - 09:40
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    ABD'de aldatılan kadın düğünde intikam aldı

    Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyaevine giren genç çift, unutamayacakları bir düğün yaşadı...

    Kaliforniya'da yaşanan olayda, Alexandra Starr isimli kadın, müzik grubuyla anlaşarak, eski sevgilisinin düğününde sahne almaya hazırlandı.

    İntikam için harekete geçti

    Hazırlıkların ardından, 5 yıllık ilişkisinde aldatıldığı için intikam almak için saniyeleri sayan Starr, şarkısını söylemeye başladı.

    Gelin ve damat olacaklardan habersiz ilk danslarını gerçekleştirirken, Starr arkası dönük şekilde şarkısını okumaya başladı.

    "Sarışın bir hayat kadınıyla dans ediyor"

    Before He Cheats ( O Aldatmadan Önce) isimli şarkıyı okuyan Starr, "Şu an o açık sarışın bir hayat kadınıyla yavaşça dans ediyor fakat o bilmiyor" sözünü okuduktan sonra yüzünü döndü.

    Şarkıdan şüphelenerek Starr'ın yüzüne bakan ikili, hayatlarının şokunu yaşadı.

    Olay yeri kızışırken, konuklar devreye girerek Starr sahneden indirildi.

    Damadın suratına su atarak salonu terk etti

    Sahneden inerek gelin ve damadın yanına gelen Starr ise adamın üzerine bir bardak su fırlatarak salonu terk etti.

    Starr'ın TikTok hesabında paylaştığı bu anlar, milyonlarca kez tıklandı.

    İşte o anlar...

    ABD'de aldatılan kadın düğünde intikam aldı VİDEO

    ABD de aldatılan kadın düğünde intikam aldı #1


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