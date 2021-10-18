Euro
10.847
0.93%
Dolar
9.3302
0.75%
Altın
529.77
0.64%
Borsa
1.418
0.58%
Bitcoin
573.003
3.57%
EXEN Coin
20.64
0.78%
14ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 14 C

    ABD'de bir muhabir canlı yayında kaykayla haber sundu

    ABD televizyonu Local 4 kanalında ana habere bağlanan muhabir, haberi kaykay sürerek sundu. Muhabir ve stüdyodakiler arasında eğlenceli anlar yaşandı.
    • Haber Merkezi
    • 18.10.2021 - 23:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD'de bir muhabir canlı yayında kaykayla haber sundu

    ABD'de Local 4 kanalında yayınlanan ana haberde alışılagelenin dışında bir olay yaşandı.

    KAYKAY SÜREREK HABER SUNDU

    Stüdyodan bağlanılan muhabir, sunduğu haberi eğlenceli bir hale getirdi. Canlı yayına kaykay üzerindeyken bağlanan sunucu, haberi de kaykay sürerek sundu.

    EĞLENCELİ ANLAR YAŞANDI

    Stüdyodaki sunucuları güldüren olay, izleyeciler tarafından da güzel tepkiler aldı. Kaykay süren muhabirin videosu, sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

    ABD'de bir muhabir canlı yayında kaykayla haber sundu VİDEO

    ABD de bir muhabir canlı yayında kaykayla haber sundu #1

    ABD de bir muhabir canlı yayında kaykayla haber sundu #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir