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- ABD'de bir muhabir canlı yayında kaykayla haber sundu
ABD'de bir muhabir canlı yayında kaykayla haber sundu
ABD televizyonu Local 4 kanalında ana habere bağlanan muhabir, haberi kaykay sürerek sundu. Muhabir ve stüdyodakiler arasında eğlenceli anlar yaşandı.
- Haber Merkezi
- 18.10.2021 - 23:50
ABD'de Local 4 kanalında yayınlanan ana haberde alışılagelenin dışında bir olay yaşandı.
KAYKAY SÜREREK HABER SUNDU
Stüdyodan bağlanılan muhabir, sunduğu haberi eğlenceli bir hale getirdi. Canlı yayına kaykay üzerindeyken bağlanan sunucu, haberi de kaykay sürerek sundu.
EĞLENCELİ ANLAR YAŞANDI
Stüdyodaki sunucuları güldüren olay, izleyeciler tarafından da güzel tepkiler aldı. Kaykay süren muhabirin videosu, sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.
ABD'de bir muhabir canlı yayında kaykayla haber sundu VİDEO