ABD'de cinsel ilişkiye giren çift kamerayı açık unuttu

ABD'de yaşayan bir çiftin dalgınlığı pahalıya patladı. Kullandıkları sosyal medya platformunda kamerayı açık unutan çift, kullanıcılar tarafından izlenildi.

ABD'nin Minneapolis kentinde şaşkına çeviren bir olay meydana geldi.

Minneapolis'te yaşayan bir çift, sosyal medya platformlarından birine canlı bağlandı.

Çift bir süre platformdakilerle sohbet ettikten sonra yataklarına geçti.

Ancak çiftin ihmalkarlığı pahalıya patladı. Yataklarına geçtiklerinde kameraya açık unuttular.

45 dakika boyunca farkında olmadılar

Cinsel ilişkiye giren çift, 45 dakika boyunca izlendiklerinin farkında olmadı.

Çiftin kamerayı bilerek açık unuttuğunu düşünen binlerce insan ise ekran başında bu anlara tanık oldu.

Çiftten birinin kameraya doğru dönmesinin ardından anlaşılan hata hemen düzeltildi.