Florida'daki kasırga felaketinden sıcak haberleri sunan muhabir, mikrofonuna ıslanmaması için prezervatif geçirdi.

ABD'nin Florida bölgesinde beklenen kasırga, etkisini göstermeye başladı.

Bölge halkında büyük paniğe neden olan felaket sel ve yıkıma neden oldu.

Florida'da en az kasırga kadar dikkat çeken bir olay daha yaşandı.

Olay bölgesinden sıcak haberleri aktaran NBC muhabiri Kyla Galer, mikrofonu kasırgadan korumak için ilginç bir yöntem seçti.

Mikrofona prezervatif geçirdi

Kyla, mikrofonun ıslanmasını önleyerek ekipmanını korumak için mikrofona prezervatif takıp canlı yayını sunmaya devam etti.

İzleyiceler tarafından merak uyandıran görüntüler üzerine konuşan muhabir, mikrofona taktığı şeyin prezervatif olduğunu doğruladı.

ABD'de kasırga: Muhabir mikrofona prezervatif taktı VİDEO



"Mikrofonları korumak için ne gerekiyorsa yapmalıyız"

Muhabir "Evet bu sandığınız şey; yani bir prezervatif. Bu mikrofonları ıslatamayız ve bu yüzden ne gerekiyorsa yapmalıyız." dedi.