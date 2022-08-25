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    ABD'de kuduz tilkinin kadına saldırma anları kamerada

    Bahçesinde telefonla konuşan bir kadının, kuduz bir tilki tarafından saldırıya uğradığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 25.08.2022 - 11:28
    • Güncelleme : 25.08.2022 - 11:45
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    ABD'de kuduz tilkinin kadına saldırma anları kamerada

    ABD’nin New York eyaletinde, evinin bahçesinde telefonla konuşan bir kadın, tilki saldırısı ile neye uğradığını şaşırdı.

    25 Temmuz’da meydana gelen olayda, evin bahçesine sessizce giren tilki, kadının arkası dönük olduğu bir anda saldırıya geçti.

    Kadının komşusu, sopa ile yardıma koştu

    Aniden üzerine atlayan tilkiden kurtulmaya çalışan kadın, tekme atarak uzaklaştırmaya çalışsa da başarılı olamadı.

    Kadının yardımına olayı gören komşusu koştu. Komşunun sopayla müdahalesinin ardından tilki bahçeden uzaklaştı.

    ABD'de kuduz tilkinin kadına saldırma anları kamerada ViDEO

    ABD de kuduz tilkinin kadına saldırma anları kamerada #1

    Tilki öldürüldü

    Kadının kasığında ve elinde ciddi yaralanmalar olduğu belirlendi. Öldürüldüğü öğrenilen tilkiye, Cornell Üniversitesi laboratuvarında kuduz testi yapıldı.

    Olay anları kamerada

    Tilkinin kuduz testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Saldırı anları ve kadının tilkiden kurtulmak için mücadele ettiği anlar, saniye saniye görüntülendi.

    ABD de kuduz tilkinin kadına saldırma anları kamerada #2

    ABD de kuduz tilkinin kadına saldırma anları kamerada #3

    ABD de kuduz tilkinin kadına saldırma anları kamerada #4

    ABD de kuduz tilkinin kadına saldırma anları kamerada #5


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