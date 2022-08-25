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ABD'de kuduz tilkinin kadına saldırma anları kamerada

ABD'de kuduz tilkinin kadına saldırma anları kamerada

Bahçesinde telefonla konuşan bir kadının, kuduz bir tilki tarafından saldırıya uğradığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı.