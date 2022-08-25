- Haberler
- Medya Haberleri
- ABD'de kuduz tilkinin kadına saldırma anları kamerada
ABD'de kuduz tilkinin kadına saldırma anları kamerada
- Haber Merkezi
- 25.08.2022 - 11:28
- Güncelleme : 25.08.2022 - 11:45
ABD’nin New York eyaletinde, evinin bahçesinde telefonla konuşan bir kadın, tilki saldırısı ile neye uğradığını şaşırdı.
25 Temmuz’da meydana gelen olayda, evin bahçesine sessizce giren tilki, kadının arkası dönük olduğu bir anda saldırıya geçti.
Kadının komşusu, sopa ile yardıma koştu
Aniden üzerine atlayan tilkiden kurtulmaya çalışan kadın, tekme atarak uzaklaştırmaya çalışsa da başarılı olamadı.
Kadının yardımına olayı gören komşusu koştu. Komşunun sopayla müdahalesinin ardından tilki bahçeden uzaklaştı.
ABD'de kuduz tilkinin kadına saldırma anları kamerada ViDEO
Tilki öldürüldü
Kadının kasığında ve elinde ciddi yaralanmalar olduğu belirlendi. Öldürüldüğü öğrenilen tilkiye, Cornell Üniversitesi laboratuvarında kuduz testi yapıldı.
Olay anları kamerada
Tilkinin kuduz testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Saldırı anları ve kadının tilkiden kurtulmak için mücadele ettiği anlar, saniye saniye görüntülendi.