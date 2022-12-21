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ABD'de şaşırtan izdivaç programı: 40 ila 60 yaş arasındaki kadınlar genç erkek arayacak

ABD'de şaşırtan izdivaç programı: 40 ila 60 yaş arasındaki kadınlar genç erkek arayacak

ABD'de bir televizyon kanalında yapımına hazırlanan programda, yaşları 40 ila 60 yaş arasında değişen 8 kadın, kendilerine en uygun genç erkeği bulup evlenmek için birbirleriyle yarışacak.