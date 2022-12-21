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- ABD'de şaşırtan izdivaç programı: 40 ila 60 yaş arasındaki kadınlar genç erkek arayacak
ABD'de şaşırtan izdivaç programı: 40 ila 60 yaş arasındaki kadınlar genç erkek arayacak
ABD'de bir televizyon kanalında yapımına hazırlanan programda, yaşları 40 ila 60 yaş arasında değişen 8 kadın, kendilerine en uygun genç erkeği bulup evlenmek için birbirleriyle yarışacak.
- Haber Merkezi
- 21.12.2022 - 11:23
- Güncelleme : 21.12.2022 - 11:43
ABD'de bir televizyon kanalı tarafından hazırlanan program yankı uyandırdı.
Amerika merkezli yayın kuruluşu, yeni bir izdivaç programı yayınlamaya hazırlanıyor.
40 ila 60 yaş arasındaki kadınlar, kendilerine uyabilecek genç erkekleri seçecek
Programın ismi "Milf Manor" olacak.
Program formatına göre yaşları 40 ila 60 yaş arasında değişen 8 kadın, kendilerine en uygun genç erkeği bulup evlenmek için birbirleriyle yarışacak.
15 Ocak'ta yayınlanacak
Daha şimdiden büyük heyecan yaratan programın ilk yayın tarihi de belli.
Milf Manor, 15 Ocak tarihlerinden itibaren ekrana gelecek.