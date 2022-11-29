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ABD'de sevgilisine evlilik teklif etmek isteyen adamın şansızlığı

ABD'de sevgilisine evlilik teklif etmek isteyen adamın şansızlığı

ABD'de Scott Clyne isimli adam, teknede sevgilisine romantik bir evlilik teklifi yaptığı sırada yüzüğü okyanusa düşürdü. O anlar sosyal medyanın en çok tıklananları arasına girdi.