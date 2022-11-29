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    ABD'de sevgilisine evlilik teklif etmek isteyen adamın şansızlığı

    ABD'de Scott Clyne isimli adam, teknede sevgilisine romantik bir evlilik teklifi yaptığı sırada yüzüğü okyanusa düşürdü. O anlar sosyal medyanın en çok tıklananları arasına girdi.
    • Haber Merkezi
    • 29.11.2022 - 09:05
    • Güncelleme : 29.11.2022 - 09:31
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    ABD'de sevgilisine evlilik teklif etmek isteyen adamın şansızlığı

    ABD'nin Florida eyaletinde yaşanan olay, sosyal medya platformu TikTok'ta gündem oldu.

    Scott Clyne isimli adam, tekne ile açıldıkları okyanusta gün batımını birlikte izlediği kız arkadaşına romantik bir evlilik teklifi yapmak istedi.

    Cebindeki yüzüğü okyanusa düşürdü

    Teklif edeceği sırada cebindeki yüzüğü okyanusa düşüren genç adam şaşkınlığını gizleyemedi.

    O anlar arkadaşları tarafından kaydedildi

    Suya atlayarak yüzüğü yakalamayı başaran adamın şanssız anları, o sırada teklife yardımcı olmak için teknede bulunan arkadaşları tarafından kayıt altına alındı.

    ABD'de sevgilisine evlilik teklif etmek isteyen adamın şansızlığı VİDEO

    ABD de sevgilisine evlilik teklif etmek isteyen adamın şansızlığı #1

    ABD de sevgilisine evlilik teklif etmek isteyen adamın şansızlığı #2

    ABD de sevgilisine evlilik teklif etmek isteyen adamın şansızlığı #3

    ABD de sevgilisine evlilik teklif etmek isteyen adamın şansızlığı #4


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