ABD'den en iyi film ödülü Ceviz Ağacı'na geldi

Ceviz Ağacı filmi, 14. Hamilton New York Film Festivali'nin açılış filmi olarak karşımıza çıktı.

Ceviz Ağacı, başrollerinde Serdar Orçin, Sezin Akbaşoğulları, Kübra Kip, Mert Yavuzcan, Şebnem Dilligil ve Rıza Akın'ın yer aldığı bir yapım.

Film, ABD'de her yıl yapılan New York Film Festivali'nin bu yılki açılışında gösterildi.

Yurt dışından 18 ödülle döndü

ABD'deki festivallerden 5. ödülünü alan filmin yurt dışındaki festivallerden toplamda aldığı ödül sayısı 18 oldu.

Ödüllere doymadı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TRT’den destekli film, aralarında 27. Adana Film Festivali, Torino Underground Film Festivali, Balkan Panorama Film Festivali ve 6. Londra Şehir Ödülleri Festivali'nin de aralarında olduğu çok sayıda festivalden ödülle döndü.

İran ve Almanyada'da vizyona giriyor

''Ceviz Ağacı'' gelecek aylarda İran ve Almanya'da vizyona girmeye hazırlanıyor.

Peki ama işlemediği bir cinayeti neden üstlenir insan

''Ceviz Ağacı'' nın konusundan biraz bahsedelim:

"Birçok açıdan silik ve pasif bir karakteri olan edebiyat öğretmeni Hayati, karısı tarafından hor görülüp terkedilir. Bir süre sonra ataerkil özellikteki kasabada kimliği belirlenemeyen bir kadın cesedi bulunur. Hayati cesedin karısına ait olduğunu iddia edip başkasının işlediği cinayeti üstlenir. Peki ama işlemediği bir cinayeti neden üstlenir insan? Film bu sorunun peşinde insanın en saklı, en gölgede kalmış, derin taraflarını aydınlatmaya çalışırken tutunamayış, kadın cinayetleri, şiddetin binbir yüzü, edebiyat, tutkular ve pişmanlıklar gibi uğraklarıyla dünya yüzünde şerefli bir insan olmanın imkanını sorguluyor."