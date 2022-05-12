'Abdest aramızdan ayrıldı' Serel Yereli minicik elbisesiyle bacaklarını kaldırdı, yorumlar coştu!

Türkiye'deki oyunculuk kariyerini bırakıp Londra'ya yerleşen oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli, Instagram'daki pozlarıyla gündemde. Mini elbisesiyle çimlere uzanan Yereli, binlerce yorum aldı.

Bodrum Masalı adlı dizide canlandırdığı Alara karakteri ile yıldızı parlayan Serel Yereli, oyunculuk kariyerini noktalayarak yeniden İngiltere'ye yerleşti.

19 Nisan 1995 yılında İzmir’de dünyaya gelen Sereli Yereli, babasının hentbol federasyonu başkanlığındaki görevinden ötürü ortaokulu da Londra'da okudu.

Eğitimine devam ettiği yıllarda müzikallere ilgi duyan Serel Yereli, Grease, Mamma Mia, Bruleskue müzikallerinde başrol oynadı.

Şarkı söylemeye 4 yaşında iken başlayan Serel Yereli, anaokulundayken TÜBİTAK tarafından düzenlenen bir yarışmada “Serel'in Uzay Gemisi” adlı projesi ile ödül kazandı.

2016 yılında yayınlanan Bir Bodrum Masalı adlı dizide, zengin ama mutsuz Alara karakteriyle dikkat çeken Yereli, bu dizi ekrana veda ettikten sonra yurtdışına gitti.

İngiltere'de müzik kariyerine devam eden Yereli, şarkı çalışmalarını sürdürüyor. Yıldız popçu Aleyna Tilki ile de yakın arkadaş olan Serel Yereli, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Mini elbisesiyle çimlere uzandı

Dekolteli pozlarıyla çokça gündem olan Serel Yereli, çimlere uzandığı kareleriyle görenleri şoke etti.

Mini elbisesiyle iddialı pozlar veren güzel şarkıcı, takipçileriyle o anları paylaştı.

Sarı saçları ve mavi gözleriyle dikkat çeken Serel Yereli, fiziğini gözler önüne sermekten çekinmedi.

Kısa sürede binlerce beğeni alan Serel Yereli'ye "Çok güzelsin", "Fotoğrafı çeken çok şanslı", "Abdest aramızdan ayrıldı", "Muhteşem bir manzara" gibi yorumlar geldi.