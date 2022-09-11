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    'Abdest kaçırıyorsun’ diyen fenomen Mesut Can Eray, sınır dışı edildi

    Dekolteli bir kadınla yayın yaparken, “Böyle giyiniyorsun abdestimi kaçırıyorsun” diyen Youtuber Mesut Can Eray, Avusturya’dan sınır dışı edildi.
    • 11.09.2022 - 09:04
    • Güncelleme : 11.09.2022 - 09:18
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    'Abdest kaçırıyorsun’ diyen fenomen Mesut Can Eray, sınır dışı edildi

    Avusturya’da, Viyana sokaklarında çektiği videolar ile gündeme gelen Youtuber Mesut Can Eray hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

    Sokakta kadınlara cinsel içerikli sorular soran, Türkçe bilmeyen kadınlara ‘sözlü tacizde’ bulunduğu iddia edilen Can, Avusturya’dan sınır dışı edildi.

    “Abdestim kaçtı böyle giydiğin için”

    Gündeme geldiği röportajında Can, dekolteli bir kadını, “Önünü dön, yakına gel bakayım" diye yanına almış, Türkçe konuşarak, "Ya aile var burada utanmıyor musun? Böyle giyiniyorsun abdestimi kaçırıyorsun. Ben mesela buraya abdestli geldim, abdestim kaçtı böyle giydiğin için." demişti.

    Türkçe konuşmaları anlayan genç kız yoluna devam etse de görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

    Genç kadını aşağılayan Mesut Can'a yargılama talebi VİDEO ARŞİV

    Abdest kaçırıyorsun’ diyen fenomen Mesut Can Eray, sınır dışı edildi #1

    Abdest kaçırıyorsun’ diyen fenomen Mesut Can Eray, sınır dışı edildi #2


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