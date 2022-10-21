ABD’li şarkıcı Akon, Türkiye’de saç ektirdi

Dünyaca ünlü ABD’li şarkıcı Akon, Türkiye’de saç ektirdiğini açıkladı. Akon, Türkleri iki konuda başarılı bulduğunu söylerken, saç ekimi için ödediği ücretine de duyurdu.

Grammy ödüllü ABD’li şarkıcı Akon, Türkiye’yi övdü.

Türkiye’de saç ektirdiğini söyleyen Akon, Türklerin saç ekimi ve diş tedavisinde çok iyi olduğunu dile getirdi.

“Yurt dışında saç ektirdim”

Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarının ardından takipçilerinden gelen yorumlar nedeniyle açıklama yapan Akon, saçının ön tarafındaki düzlüğü “Yurt dışında saç ektirdim” diyerek açıkladı.

ABD’de 930 bin TL

Sunucu Bootleg Kev’in podcast programına katılan Akon, Türkiye’deki saç ekimi ameliyatı için 7 bin 500 dolar (140 bin TL) ödediğini dile getirdi.

Aynı tedavinin ABD’de ise yaklaşık 50 bin dolara (930 bin TL) mal olduğunu aktaran Akon, bu nedenle Türkiye’de tedavi gördüğünü söyledi.

‘Acı vermedi’

Sürecin başında ön saçlarının neredeyse tamamını kaybettiğini açıklayan Akon, sürecin acı verici olmadığını da belirtti.