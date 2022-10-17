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    ABD'li senatör, seçim için cinsel içerikli film çekti

    New York'un 12. Kongre Bölgesi için bağımsız aday olan Mike Itkis, cinselliğe dair pozitif tutumunu öne çıkarmak için kamera karşısına geçti.
    • Haber Merkezi
    • 17.10.2022 - 11:46
    • Güncelleme : 17.10.2022 - 12:41
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    ABD'li senatör, seçim için cinsel içerikli film çekti

    ABD'deki seçim sürecinde, daha önce rastlanmayan bir kampanya gözler önüne serildi.

    New York'un 12. Kongre Bölgesi için bağımsız aday olarak yarışan eski subay Mike Itkis, ilginç bir seçim kampanyası seçti.

    Cinsel haklara dair pozitif bir tutum sergilediğini vurgulayan Mike Itkis, seks işçiliğini yasallaştırmaya dair taahhütünü kanıtlamak istiyor.

    13 dakikalık video çektiler

    Itkis, bu taahhüt için ünlü yetişkin bir film yıldızı ile kamera karşısına geçti.

    Cinsel içerikli film çeken Itkis'in yayınlanan 13 dakikalık videosu, kısa süre içerisinde binlerce kez izlendi.

    "Bunun hakkında sadece konuşmak, konuya olan bağlılığımı göstermezdi"

    Video sonrası açıklama yapan Mike Itkis, "Kimse beni burada olmak için zorlamadı. Uyuşturucu ya da alkolün etkisi altında değilim. Bunun hakkında sadece konuşmak bu konuya olan bağlılığımı göstermezdi." ifadelerini kullandı.

    ABD li senatör, seçim için cinsel içerikli film çekti #1

    ABD li senatör, seçim için cinsel içerikli film çekti #2

    ABD li senatör, seçim için cinsel içerikli film çekti #3

    ABD li senatör, seçim için cinsel içerikli film çekti #4

    ABD li senatör, seçim için cinsel içerikli film çekti #5

    ABD li senatör, seçim için cinsel içerikli film çekti #6


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