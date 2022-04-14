Abidin ilan-ı aşk etmişti! Bir zamanların Popstar Firdevs'i yıllar sonra ortaya çıktı

2000'li döneme damgasını vuran Popstar'ın finalistlerinden Firdevs Güneşli, yıllar sonra ortaya çıktı. Yarışmanın ikinci ayrılan Firdevs'in son hali, herkesi şaşırttı.

Türkiye'ye damgasını vuran Popstar, jüri üyeleri ve yarışmacılarıyla bir neslin hafızasına kazındı.

Yapımcılığını ve sunuculuğunu Osmantan Erkır'ın üstlendiği ve Jüri üyesi olarak; Gülben Ergen, Bülent Ersoy, Armağan Çağlayan ve Metin Akpınar bulundu.

Popstar yarışmasından adını bugünlere taşıyan birçok isim çıktı.

Yarışmanın üzerinden 18 yıla yakın bir süre geçerken,adından söz ettirmeyi başaranlardan birisi de Firdevs Güneşli oldu.

Firdevs, Popstar yarışmasında sempatik tavırları ve jüri üyesi Armağan Çağlayan ile tatlı atışmaları sırasında dikkat çekmişti.

Popstar Firdevs'in son hali

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Firdevs Güneş, yıllar sonra ortaya çıktı.

Yarışmanın birincisi Abidin ile bir dönem aşk yaşayan Firdevs Güneş, başka bir evlilik yaptı.

Özel günlerde sahne almaya devam eden Güneş, zaman zaman sosyal medyadan da paylaşımda bulunuyor.

Peki Popstar Firdevs şimdi nerelerde, ne iş yapıyor? İşte Firdev Güneş'in son hali...