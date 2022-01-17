Abisinin izinde! Mahkum'un yıldızı İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi...

Mahkum dizisinde sergilediği performansıyla büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi Kardelen Hacıoğlu da oyuncu çıktı.

Başrolleri Onur Tuna, Seray Kaya ve Melike İpek Yalova ile paylaştığı Mahkum dizisiyle seyirciyi ekrana kilitleyen ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşinin oyuncu olduğun duyan şaşıp kaldı.

2001 yılında yer aldığı Bana Şans Dile filmiyle oyunculuğa adım atan İsmail Hacıoğlu; Sınav, Kabadayı, Meryem, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu ve Ayla gibi yapımlarda rol aldı.

İsmail Hacıoğlu hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

KARDEŞİ DE OYUNCU ÇIKTI

Ünlü oyuncunun kardeşi Kardelen Hacıoğlu'nun, Doğum ve Vuslat gibi yapımlarda oynadığını duyan şaşıp kaldı.

Abisinden farklı olarak gözlerden uzak bir yaşam süren Kardelen Hacıoğlu, güzelliğiyle de dikkat çekti.