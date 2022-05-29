'Ablasından daha fena' Aleyna Tilki'nin kız kardeşi Ayça Tilki sosyal medyayı yıktı geçti! Her karesi olay...

'Ablasından daha fena' Aleyna Tilki'nin kız kardeşi Ayça Tilki sosyal medyayı yıktı geçti! Her karesi olay...

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren şarkıcı Aleyna Tilki'nin kız kardeşi Ayça Tilki, güzelliği ve fiziğiyle görenlerin akılını başından aldı.

Genç popçu Aleyna Tilki, şarkılarının yanı sıra açıklamalarıyla da gündemdeki yerini koruyor.

Son klibi nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Aleyna Tilki, cesur paylaşımlarına ara vermeden devam ediyor.

Hatta öyle ki, Aleyna Tilki'nin kendisi kadar kız kardeşi de sosyal medyanın konuştuğu isimler arasında yerini aldı.

Henüz 2005 doğumlu olan Ayça Tilki'nin iddialı paylaşımları, ablası Aleyna'yı aratmıyor.

2019 yılında oyunculuk dünyasına giriş yapan Ayça Tilki ünlü Youtuber isimler olan Berk Coşkun ve Ecrin Su Çoban‘ın başrolü paylaştığı Masal Şatosu: Sihirli Davet adlı sinema filminin oyuncu kadrosuna dahil olmuştu.

Zaman zaman ablasının müzik çalışmalarında da yer alan Ayça Tilki, henüz eğitimine devam ediyor.

Ablası kadar iddialı

Aktif bir Instagram kullancısı olan Aleyna Tilki'nin kız kardeşi Ayça, yayınladığı pozlarla görenlerin ilgisini çekiyor.

Yaşından daha olgun duran ve fiziğini öne çıkaran pozlarıyla dikkat çeken Ayça Tilki, oldukça geniş bir takipçi kitlesine sahip.

Mavi saçları ve dekolteli kareleriyle sosyal medyada paylaşımlar yapan Tilki'ye, "Ablandan fenasın", "Aleyna'yı geçer", "Sen daha güzelsin", "Peri gibisin" yorumları geliyor.