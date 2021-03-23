Açelya Elmas kimdir? Açelya Elması kaç yaşında, nereli? Açelya Elmas biyografisi..

Kanser hastalığını 4 kez yenen Açelya Elmas, bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor. İzleyiciler, Aleyna Elmas'ın hayatını merak ediyor. Peki, Açelya Elmas kimdir, kaç yaşında?

Dört kez lenf kanseri teşhisi ile tedavisi gören ve iki kez ilik nakli ameliyatı geçiren başarılı oyuncu Açelya Elmas, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının bugünkü konukları arasında yer alıyor.

İzleyiciler tarafından Açelya Elmas'ın hayatı ve biyografisi merak ediliyor.

Arama motorları üzerinden 'Açelya Elmas kimdir? Açelya Elmas kaç yaşında, nereli?' sorularına yanıt aranıyor.

Peki, Açelya Elmas kimdir? Açelya Elmas kaç yaşında, nereli? İşte, Aleyna Elmas'ın hayatı ve biyografisi..

AÇELYA ELMAS KİMDİR?

25 Mayıs 1977 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Açelya Elmas’ın babasının adı Talat Elmas'tır ve kendisi gibi oyuncu olan Naz Elmas’ın ablasıdır.

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzik Bölümü'nden mezun olan Elmas, 2 yıl opera ve şan eğitimi almış, ardından 4 yıl müzikal okumuştur.

Konservatuarda okuduğu dönemde opera kliplerinde, özel kliplerde oynamış ve 2000’li yıllarda Taksim Sanat Evi’nde ve Fransız sokağında sahne almıştır. 5 yıl boyunca Kick Boks yapan, halter çalışan Açelya Elmas, silah ve kılıç kullanmayı çok iyi bilmektedir.

Dalış yapmayı da bilen Elmas, 2003 yılından beri dört kez lenf kanseri teşhisi ile tedavisi görmüş ve iki kez ilik nakli ameliyatı geçirmiştir.

2013 yılında yönetmenliğini Mustafa Şevki Doğan'ın yaptığı “Kedi Özledi” adlı romantik komedi türündeki filmde; İlker Ayrık, Algı Eke, Selim Erdoğan, Açelya Elmas, Erkan Seven, Burcu Biricik ve Oya Aydoğan rol almıştır.

2016 yılında başrollerinde Selen Soyder, Can Yaman, Cengiz Bozkurt, Altan Erkekli, Gül Onat, Bülent Şakrak, Mehtap Bayri, Deniz Oral ve Veysel Diker'in yer aldığı “Hangimiz Sevmedik” adlı dizide (Şevval) karakterini canlandırmıştır.

Açelya Elmas, 2016 senesinde ‘Sevabın Hazır Mı?’ isimli ilk single albümünü çıkarmıştır.

ALBÜMLERİ

2016 - Sevabın Hazır Mı?

FİLM VE DİZİLERİ