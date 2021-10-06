Açelya Topaloğlu 'Nalan' ile herkesi gülme krizine sokacak! İşte ilk tanıtım

Açelya Topaloğlu "Nalan" isimli filmi ile sinemada seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Topaloğlu komedi filminin yayın tarihi için gün sayarken, filmden ilk tanıtım ise yayınlandı.

Açelya Topaloğlu yeni projesi Nalan için kamera karşısına geçerken, sonbaharın sonuna doğru filmin vizyona girmesi bekleniyor.

Topaloğlu başrolü Sergen Deveci ile paylaşırken, yayınlanan ilk tanıtım ile beğeni topladı.

Güldür Güldür Show'da karşımıza çıkan ve komediye uzak olmayan Topaloğlu, sabah programı sunacak.

Oldukça iddialı bir yapım olarak karşımıza çıkan Nalan, iki saat boyunca izleyenleri gülme krizine sokacak.

Ayrıca filmde Açelya Topaloğlu ve Sergen Deveci dışında, Berna Koraltürk, Bülent Alkış, Bahtiyar Engin, Birsen Dürülü, Taha Ünal ve Hünkar Nihal Konar gibi isimler boy gösteriyor.

NALAN KARAKTERİ HAKKINDA

Bir sabah programı sunucusu olan Nalan Kazak, ara verdiği programına geri dönmeye karar verince, işler değişir.

İlk programa Nalan'ın eski sevgilisi Talat katılırken, canlı yayında bazı aksilikler yaşanır.

Nalan düşündüklerinin aksine olumsuz şeyleri dile getirdiğini fark ederken, canlı yayın sonrası ise işine son verilir.

Bu olayla birlikte filmde işler hızlanmaya başlarken, Açelya Topaloğlu'nun hayat verdiği Nalan, desteği en yakınlarında arayacak.

Yapımcılığını Ertuğrul Fındık'ın, ortak yapımcılığını Eren Dişli’nin üstlendiği Two Yapım imzalı filmin yönetmen koltuğunda ise senaryoyu kaleme alan Fatih Mutlu oturuyor.

Nalan filmi ilk tanıtım İZLE