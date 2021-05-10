Acemi Anneler neden yok, bitti mi? TRT 1 Acemi Anneler yeni bölüm ne zaman?

Acemi Anneler neden yok, bitti mi? TRT 1 Acemi Anneler yeni bölüm ne zaman?

Hafta içi her gün TRT 1 ekranlarında yayımlanan Acemi Anneler, bugün TRT 1 yayın akışında yer almadı. Diziyi yayın akışında göremeyenler, 'Acemi Anneler neden yok?' sorusuna yanıt aramaya başladı.

Başrollerinde Begüm Topçu, Merve Uçer, Melis Yıldıran ve Yağmur Öztürk’ün yer aldığı aile dizisi Acemi Anneler, hafta içi her gün TRT 1 ekranlarında saat 14.45'te izleyicilerinin karşısına çıkıyordu.

Adı ''Anneler'' olarak değiştirilen dizi, son olarak 145. bölümü ile ekranlara geldi. Cuma günü yayımlanan bölüm sonrasında fragmanı yayımlanmadı ve TRT 1'in bu haftaki yayın akışından çıkarıldı.

Hal böyle olunca dizinin sıkı takipçilerinin kafasında soru işaretleri oluştu. Acemi Anneler dizisini TRT 1'in yayın akışında göremeyenler, 'Acemi Anneler neden yok, bitti mi? Acemi Anneler yeni bölüm ne zaman?' sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki, Acemi Anneler dizisi neden yok, bitti mi? TRT 1 Acemi Anneler yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

ACEMİ ANNELER NEDEN YOK, BİTTİ Mİ?

TRT1’in sevilen dizisi Acemi Anneler, TRT 1'in 10 Mayıs 2021 Pazartesi günkü yayın akışından çıkarıldı. TRT 1'in yayın akışlarına bakıldığında, bu hafta boyunca dizinin ekrana gelmeyeceği görüldü.

Dizi, koronavirüs vakaları nedeniyle çekime ara vermişti. Bu nedenle karantina süreleri olduğu için dizinin bölümleri çekilemedi. Projede yer alan isimlerin karantinalarının sona ermesinin ardından çekimlerin yeniden devam etmesi bekleniyor.

ANNELER DİZİSİNİN KONUSU

Başarılı bir iş kadını olan Nil, çalıştığı şirketin finans müdürü adayıdır. Rakibi Seda ise bu mevkisini Nil’e kaptırmamak için türlü oyunlar oynamaktadır.

Nil, şirketteki önemli bir toplantıya yetişmeye çalışırken kaza yapar. Nil’in kardeşten öte arkadaşları Sevda, Ceren ve Beyza onun yardımına koşarlar. Bu sırada Nil’e hastanede hiç beklemediği bir haber gelir…

Bu haber onun ve bebek sahibi olmaya çalışan arkadaşları Beyza ile Ceren’in hayatlarını derinden etkileyecektir. Diğer yandan üç çocuk annesi Sevda’nın büyük kızı Ezgi, ailesinden büyük bir sır saklamaktadır. Bu sır annelerin hayatlarına bomba gibi düşecek bir duygu fırtınasına neden olacaktır.