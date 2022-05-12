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    • Acemi Cadı'nın Ceren'i Dicle Alkan'ın son haline bakın, görenler tanıyamıyor! Güzelliğiyle parmak ısırtıyor...

    Acemi Cadı'nın Ceren'i Dicle Alkan'ın son haline bakın, görenler tanıyamıyor! Güzelliğiyle parmak ısırtıyor...

    Acemi Cadı dizisinde hayat verdiği Ceren karakteriyle akıllara kazınan Dicle Alkan, geçen zaman içerisinde bambaşka birine dönüştü. Değişime saçlarından başlayan Alkan, son haliyle görenleri şaşırttı.
    • Haber Merkezi
    • 12.05.2022 - 13:47
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    Acemi Cadı'nın Ceren'i Dicle Alkan'ın son haline bakın, görenler tanıyamıyor! Güzelliğiyle parmak ısırtıyor...

    2006-2007 yılları arasında önce Kanal D sonra Star TV ekranlarında yayınlanan fantastik ve komedi türündeki Acemi Cadı dizisi, yayınlandığı dönemde büyük ilgi gördü.

    Yönetmenliğini Feride Kaytan'ın üstlendiği Acemi Cadı dizisi; Merve Boluğur, Nergis Kumbasar, Şenay Gürler ve Çağkan Çulha gibi pek çok ismin yıldızını parlattı.

    Toplam 2 sezondan oluşan Acemi Cadı dizisi, cadı olduğunu öğrenen Ayşegül'ün halaları ve arkadaşlarıyla birlikte yaşadıklarını ekrana taşıdı.

    Ayşegül'ün hoşlandığı çocuk olan Selim'i Tuğçe'ye kaptırmama çabasını, yaptığı sihirlerle başına açtığı belaları da ele alan dizi, 58. bölümüyle ekranlara veda etti.

    Cadı rolünü canlandıran Merve Boluğur, bu dizi sayesinde bazı isimler ise oyunculuklarıyla dikkati çekti.

    Bu isimlerden biri de dizide hayat verdiği Ceren karakteriyle akıllara kazınan Dicle Alkan oldu.

    Uzun süredir ekranlardan uzakta oyunculuk kariyerini sürdüren Alkan, son haliyle gündeme geldi.

    Son haliyle tanınmıyor

    Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Dicle Alkan, Belalı Baldız, Sevgili Babam ve Acemi Cadı gibi yapımlarda rol aldı.

    Son olarak Acemi Cadı dizisinde Ceren karakteriyle izleyici karşısına çıkan ve bu rolle akıllara kazınan Dicle Alkan, yıllar içindeki değişimiyle şaşırttı.

    Dizide turuncu renkte ve kısa olarak kullandığı saçlarını uzatıp kahverengiye boyatan Alkan'ın son halini görenleri onu tanımakta zorlandı.

    Uzun süredir televizyon ekranlarında yer almayan Alkan, şimdilerde "Çatıdaki Yarasa" isimli oyunla tiyatro oyunculuğuna devam ediyor.

    Acemi Cadı nın Ceren i Dicle Alkan ın son haline bakın, görenler tanıyamıyor! Güzelliğiyle parmak ısırtıyor... #1

    Acemi Cadı nın Ceren i Dicle Alkan ın son haline bakın, görenler tanıyamıyor! Güzelliğiyle parmak ısırtıyor... #2

    Acemi Cadı nın Ceren i Dicle Alkan ın son haline bakın, görenler tanıyamıyor! Güzelliğiyle parmak ısırtıyor... #3

    Acemi Cadı nın Ceren i Dicle Alkan ın son haline bakın, görenler tanıyamıyor! Güzelliğiyle parmak ısırtıyor... #4

    Acemi Cadı nın Ceren i Dicle Alkan ın son haline bakın, görenler tanıyamıyor! Güzelliğiyle parmak ısırtıyor... #5

    Acemi Cadı nın Ceren i Dicle Alkan ın son haline bakın, görenler tanıyamıyor! Güzelliğiyle parmak ısırtıyor... #6

    Acemi Cadı nın Ceren i Dicle Alkan ın son haline bakın, görenler tanıyamıyor! Güzelliğiyle parmak ısırtıyor... #7

    Acemi Cadı nın Ceren i Dicle Alkan ın son haline bakın, görenler tanıyamıyor! Güzelliğiyle parmak ısırtıyor... #8

    Acemi Cadı nın Ceren i Dicle Alkan ın son haline bakın, görenler tanıyamıyor! Güzelliğiyle parmak ısırtıyor... #9

    Acemi Cadı nın Ceren i Dicle Alkan ın son haline bakın, görenler tanıyamıyor! Güzelliğiyle parmak ısırtıyor... #10


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