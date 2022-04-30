Acemi Cadı'nın Deli Ferit'i öyle böyle değişmedi! 'Çökmüşsün, ne olmuş sana pes'

Acemi Cadı'nın Deli Ferit'i öyle böyle değişmedi! 'Çökmüşsün, ne olmuş sana pes'

Acemi Cadı dizisinde Deli Ferit'e hayat veren Celal Kadri Kınoğlu'nun son hali görenleri şaşırttı. Uzun zamandır ekranda olmayan ancak tiyatroya devam eden Kınoğlu, sosyal medyayı aktif kullanıyor.

7 Temmuz 2006 tarihinde Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve başrollerinde; Merve Boluğur, Şenay Gürler, Nergis Kumbasar ve Çağkan Çulha'nın yer aldığı Acemi Cadı, farklı konusu ile dikkati çekti.

Cadı olduğunu öğrenen ve halalarıyla birlikte yaşayan Ayşegül'ün başından geçenlerin anlatıldığı dizide Celal Kadri Kınoğlu, Deli Ferit karakterine hayat verdi.

16 Aralık 1964 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Kınoğlu, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ve Haliç Üniversitesi Konservatuvarı'nda dersler veren oyuncu, bugüne kadar sayısız tiyatro yaptı.

Devlet Tiyatrosu'nda sanatçı olarak kariyerine devam eden tecrübeli isim, Acemi Cadı dizisinde hayat verdiği Deli Ferit rolüyle akıllarda kaldı.

Uzun zamandır ekranlarda yer almayan oyuncunun son hali, Acemi Cadı izleyenlerini bir hayli şaşırttı.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanıldığı bilinen Celal Kadri Kınoğlu, yorum ve beğeni aldı.

Acemi Cadı'nın Damat Ferit'ine bakın!

Acemi Cadı dizisinde Deli Ferit ve müdür rolüne hayat veren oyuncu Celal Kadri Kınoğlu'nun son hali görenleri şaşırttı. Yıllar içinde bir hayli değiştiği görülen oyuncu için, "Yaşlanmış" yorumları ardı ardına geldi.

Acemi Cadı'daki Deli Ferit ve Tatlı Hayat'taki İrfan rolleriyle bilinen Celal Kadri Kınoğlu'nun oyunculuk alanında birden fazla ödülü bulunuyor.

Çok sayıda oyunda yer alan Kınoğlu, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanmaya ve hayranlarıyla buluşmaya çalışıyor.