Acemi Cadı'nın sakar Rüya'sı İrem Erkaya'ya bir de şimdi bakın! Değişimiyle 'Yok artık' dedirtti

Acemi Cadı'nın sakar Rüya'sı İrem Erkaya'ya bir de şimdi bakın! Değişimiyle 'Yok artık' dedirtti

Acemi Cadı dizisinde hayat verdiği Rüya karakteriyle akıllara kazınan İrem Erkaya, geçen zaman içerisinde bambaşka birine dönüştü. Değişime saçlarından başlayan Erkaya, son haliyle görenleri şaşırttı.

2006-2007 yılları arasında önce Kanal D sonra Star TV ekranlarında yayınlanan fantastik ve komedi türündeki Acemi Cadı dizisi, yayınlandığı dönemde büyük ilgi gördü.

Yönetmenliğini Feride Kaytan'ın üstlendiği Acemi Cadı dizisi; Merve Boluğur, Nergis Kumbasar, Şenay Gürler ve Çağkan Çulha gibi pek çok ismin yıldızını parlattı.

Toplam 2 sezon süren Acemi Cadı dizisi, cadı olduğunu öğrenen Ayşegül'ün halaları ve arkadaşlarıyla birlikte yaşadıklarını ekrana taşıdı.

Ayşegül'ün hoşlandığı çocuk olan Selim'i Tuğçe'ye kaptırmama çabasını, yaptığı sihirlerle başına açtığı belaları da ele alan dizi, 58. bölümüyle ekranlara veda etti.

Cadı rolünü canlandıran Merve Boluğur, bu dizi sayesinde büyük bir üne kavuşurken bazı isimler de rolleriyle dikkati çekti.

Bu isimlerden biri de dizide hayat verdiği Rüya karakteriyle akıllara kazınan İrem Erkaya oldu.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Erkaya, yıllar sonra son haliyle gündeme geldi.

Ekranlardan uzaklaştı

1978 yılında İstanbul'da doğan İrem Erkaya, 2001 yılında Akademi İstanbul Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Modern dans eğitimi alan İrem Erkaya, Yılan Hikayesi, Zeybek, Acemi Cadı, Düğün Şarkıcısı ve Hayat Bilgisi gibi yapımlarda yer aldı.

Acemi Cadı dizisindeki Ayşegül'ün en yakın arkadaşı Rüya rolüyle akıllarda yer edinen Erkaya, şimdilerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda görev yapıyor.

Değişimi ağızları açık bıraktı

Dizide kızıl saçlı ve sempatik bir genç kıza hayat veren İrem Erkaya, sosyal medya hesabından takipçileriyle iletişim kurmaya devam ediyor.

Şu sıralar herhangi bir projede yer almayan ve sakin bir hayat süren Erkaya'nın son halini görenler ise şaşıp kaldı.

Geçen zaman içerisinde bambaşka birine dönüşen oyuncunun kızıl saçlarını siyaha boyattığı görüldü.