Acemi Cadı'nın Selim'i Çağkan Çulha'nın annesi tanıdık çıktı! Yeşilçam'ın 'Bahtsız Kraliçesi' desek...

Acemi Cadı dizisinde hayat verdiği Selim karakteriyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Çağkan Çulha'nın annesi, Yeşilçam güzeli Mine Mutlu'nun ta kendisi.

Yeşilçam yıldızları geçip gitse de, oyunculuğa merak salan çocukları ekranlarda yer almaya devam ediyor...

Acemi Cadı ve Adanalı gibi dizilerle hafızalarda yer edinen genç oyuncu Çağkan Çulha'nın annesi, Türk sinemasının "Bahtsız kraliçesi" olarak bilinen bir isim çıktı.

Henüz 19 yaşındayken adım attığı ve bir anda ün kazandığı beyazperdede birbirinden değerli yönetmen ve oyuncularla çalıştığı halde sadece iki yıl rol aldığı erotik filmlerle tanındı.

Bu isim Mine Mutlu'dan başkası değildi.

EROTİK SAHNELERİ OYNADI

Çağkan Çulha'nın annesinin, Yeşilçam oyuncusu Mine Mutlu olduğunu duyan şaşıp kalıyor.

Asıl adı Emin Özatmaca olan Mine Mutlu, 1966 yılında katıldığı bir yarışmayla 'Türkiye Güzeli' seçilmesinin ardından, şöhret kapılarını araladı.

Pek çok yapımda yer alan mutlu, 1970'li yıllarda kısa bir süre Yeşilçam'ın seks furyasına katıldı ve erotik sahnelerde rol aldı. Sonrasında oyunculuğu bırakma kararı alarak şarkıcılık yapmaya başladı.

KANSERE YENİLDİ

1978 yılında Ünal Çulha ile evlenen Mine Mutlu, Çağkan ve Büşra adında iki evlat sahibi oldu.

Mine Mutlu, ikinci kez anne olduktan 2 sene sonra göğüs kanserine yenik düşerek hayatını kaybetti.